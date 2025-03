Les producteurs de Spider-Man et Harry Potter superviseront le prochain film de James Bond

Amazon, qui jouit désormais de la liberté d’exploiter la franchise cinématographique de James Bond, a annoncé que deux producteurs ayant travaillé sur les films Spider-Man et Harry Potter superviseront le prochain opus des aventures de l’agent 007.

Le duo composé d’Amy Pascal et de David Heyman jouera un rôle clé dans le choix du réalisateur du film ainsi que de l’acteur qui remplacera Daniel Craig dans le rôle du célèbre espion britannique.

La responsable de la division cinéma des studios Amazon MGM, Courtenay Valenti, a précisé que la mission des deux producteurs sera de « proposer une histoire captivante au public mondial, tout en respectant l’héritage emblématique de ce personnage tant aimé. »

Amy Pascal, ancienne cadre chez Sony Pictures, l’un des plus grands studios hollywoodiens, s’est notamment illustrée par son travail sur plusieurs films Spider-Man, en particulier ceux où Tom Holland incarne l’homme-araignée. Pascal n’est pas étrangère à l’univers de James Bond non plus, puisqu’elle a participé à la production de Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall lorsque Sony détenait les droits de distribution de la saga.

David Heyman, quant à lui, est un producteur britannique connu pour avoir supervisé les huit films de la saga Harry Potter inspirés des romans du jeune sorcier. Il a également produit Barbie et les films Paddington.

Cette annonce relance les spéculations sur l’identité du prochain James Bond. Dans la presse spécialisée, plusieurs noms circulent, dont Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill et Theo James.

Le dernier volet de la franchise, « No Time to Die », a rapporté 775 millions de dollars après sa sortie en 2021. L’année suivante, Amazon a racheté le célèbre studio hollywoodien MGM, acquérant ainsi les droits des anciens films James Bond.

Cependant, Amazon s’est longtemps heurtée aux producteurs historiques de la saga, Barbara Broccoli et Michael Wilson, qui conservaient le contrôle créatif. Après un différend houleux de trois ans, un accord a finalement été trouvé et est entré en vigueur ce lundi.

La famille Broccoli détient les droits de la franchise depuis Dr. No en 1962, et s’est toujours opposée à la commercialisation excessive de la figure de Bond à travers des produits dérivés ou des licences susceptibles de dénaturer son identité.

Avec ce nouvel accord, le secteur du cinéma et les fans s’attendent à ce qu’Amazon adopte une approche moins exclusive dans l’exploitation de la franchise. Dans un communiqué commun, Pascal et Heyman ont rappelé que « James Bond est l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire du cinéma« , soulignant qu’ils étaient « honorés de marcher dans les pas de Barbara Broccoli et Michael Wilson« , et « fiers et enthousiastes de faire vivre l’esprit de Bond.«