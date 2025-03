Ces problèmes qu’Apple n’arrive pas à résoudre pour mettre au point l’Intelligence Artificielle dans Siri

Apple rencontre de grandes difficultés pour déployer des mises à jour basées sur l’intelligence artificielle, ce qui signifie que de nombreuses fonctionnalités prévues dans sa feuille de route seront retardées en raison de défis techniques, y compris une mise à jour de l’assistant vocal Siri pour le rendre plus conversationnel.

À la fin de l’année dernière, il a été mentionné qu’Apple travaillait sur un nouveau modèle de langage de grande envergure pour Siri – nommé « LLM Siri » – pour la version « iOS 19 » du système d’exploitation. Ce système était censé fusionner les deux infrastructures actuelles de Siri dans une structure unifiée et nouvelle.

Actuellement, Siri dispose de deux infrastructures complètement séparées : l’une pour les demandes simples et l’autre pour les demandes plus complexes, selon un rapport du site spécialisé 9TO5Mac, consulté par Al Arabiya Business.

Le modèle LLM Siri et sa nouvelle structure sont toujours sur la bonne voie pour être lancés avec la version iOS 19, mais il était prévu qu’il soit accompagné d’un ajustement pour rendre Siri plus interactif et conversationnel, ressemblant quelque peu à un robot de chat comme ChatGPT.

Cependant, selon Mark Gurman, journaliste spécialisé en technologie, cette mise à jour visant à rendre Siri plus interactif prend du retard et ne sera pas dévoilée en juin comme prévu.

De plus, il semble que la division de l’intelligence artificielle d’Apple estime qu’une version plus interactive de Siri ne sera disponible pour les consommateurs qu’avec la version « iOS 20 », au mieux.

« Apple Intelligence » Les données internes d’Apple indiquent que l’utilisation des fonctionnalités d’intelligence artificielle de l’entreprise, connues sous le nom d' »Apple Intelligence », dans le monde réel est extrêmement faible.

Cela signifie que les fonctionnalités d’intelligence artificielle actuellement proposées par Apple aux consommateurs ne rencontrent pas un grand succès.

Malgré cela, il n’est pas prévu que la version iOS 19 inclut de nombreuses mises à jour importantes pour les fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Si ces prévisions se confirment, cela signifie que les consommateurs ne verront pas de nouvelles mises à jour significatives des fonctionnalités d’Apple Intelligence avant le lancement de « iOS 20 » en juin 2027.