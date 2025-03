Les Obama en discussion pour co-produire un biopic sur Tiger Woods

Barack et Michelle Obama sont en pourparlers pour co-produire un film sur la légende du golf Tiger Woods, selon une source relayée par l’AFP. Ce projet cinématographique serait mené par le studio Amazon MGM, qui a récemment acquis les droits d’une biographie consacrée au champion. Par l’intermédiaire de leur société Higher Ground, déjà connue pour ses productions de documentaires et de podcasts, l’ancien couple présidentiel apporterait sa vision à ce biopic retraçant la carrière de l’un des plus grands sportifs de l’histoire.

Le film devrait être réalisé par Reinaldo Marcus Green, à qui l’on doit La Méthode Williams, consacré aux sœurs Venus et Serena Williams. Selon Deadline, l’accent sera mis sur le parcours sportif exceptionnel de Tiger Woods et non sur ses scandales personnels, notamment ses infidélités révélées en 2009. Quinze fois vainqueur en tournoi majeur, Woods est entré dans l’histoire en devenant le premier golfeur noir à remporter le prestigieux Masters d’Augusta en 1997. Son ascension fulgurante et son impact sur le sport mondial en font un sujet idéal pour le grand écran.

Actuellement en convalescence après une opération du tendon d’Achille gauche, Tiger Woods espérait revenir à la compétition pour le prochain Masters. Ce biopic, encore en phase de développement, promet de revisiter la trajectoire exceptionnelle du golfeur, en mettant en lumière son influence sur le monde du golf et au-delà.