Les nations unies : 6,2 millions de femmes et de filles au yémen confrontées aux risques de violence en 2025

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a déclaré que 6,2 millions de femmes et de filles sont exposées aux risques de violence au Yémen et ont besoin d’une aide vitale cette année, en particulier alors qu’elles font face à la faim et à l’effondrement du système de soins de santé, en raison de la guerre qui dure depuis 10 ans.



Le bureau du FNUAP au Yémen a indiqué : « 6,2 millions de femmes et de filles sont exposées à divers types de violences, y compris les abus et l’exploitation, en 2025, en raison de la crise humanitaire prolongée dans ce pays, considéré comme l’un des plus pauvres du monde arabe ».



Le fonds a également souligné qu’environ cinq millions de femmes et de filles en âge de procréer n’ont accès qu’à des services limités en matière de soins de santé reproductive.



La semaine dernière, le coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies, Tom Fletcher, a déclaré que le Yémen enregistrait le taux de mortalité maternelle le plus élevé du Moyen-Orient.