Les musulmans de France célèbrent l’Aïd al-Fitr ce dimanche

C’est la fin du mois sacré de Ramadan pour les quelque 5 millions de musulmans de France. Ce dimanche 30 mars, les fidèles célèbrent l’Aïd al-Fitr, marquant la rupture du jeûne après 29 jours de prières, de recueillement et de partage. La date a été confirmée samedi soir par la Grande mosquée de Paris, à l’issue de la traditionnelle Nuit du Doute.

Réunie avec plusieurs fédérations musulmanes, la commission religieuse a annoncé que la nouvelle lune avait été aperçue, rendant possible la fixation de cette journée comme celle de l’Aïd. Deux grandes prières sont organisées dans la matinée à la Grande mosquée, à 8 heures et à 8h45.

Une fête marquée aussi par le passage à l’heure d’été

Fait inhabituel cette année, l’Aïd coïncide avec le changement d’heure. Les fidèles sont donc invités à ajuster leurs montres, puisque le passage à l’heure d’été a avancé les aiguilles d’une heure cette nuit : à 2h, il était en réalité 3h. Le recteur Chems-eddine Hafiz a tenu à le rappeler dans son communiqué, afin que les croyants puissent être à l’heure pour la prière.

Moment de joie et de rassemblement, l’Aïd al-Fitr est l’une des fêtes les plus importantes de l’islam. Après un mois de privation, les familles se réunissent autour de repas conviviaux, rendent visite aux proches, et accomplissent la zakât al-Fitr, aumône obligatoire destinée aux plus démunis. Un temps fort spirituel et social, symbole de fraternité et de solidarité.