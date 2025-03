Les montres intelligentes peuvent-elles sauver l’humanité de la prochaine pandémie ?

La détection précoce des maladies infectieuses, telles que la COVID-19 et la grippe, est essentielle pour limiter leur propagation et sauver des vies. Cependant, le plus grand défi réside dans le fait que l’infection atteint souvent son apogée avant que la personne malade ne se rende compte qu’elle est infectée. Des recherches montrent qu’environ 44 % des transmissions de la COVID-19 se sont produites avant l’apparition des symptômes chez les personnes infectées, rendant difficile l’isolement de la maladie à ses débuts. Comment pouvons-nous alors relever ce défi et briser la chaîne de transmission avant qu’il ne soit trop tard ?

Les montres intelligentes et leur rôle dans la détection précoce

Dans une étude récente, des chercheurs des universités « Aalto », « Stanford » et « Texas A&M » ont développé un modèle illustrant comment les montres intelligentes peuvent aider à réduire la propagation des maladies, en particulier parmi les personnes asymptomatiques ou dans les phases précoces avant l’apparition des symptômes. Cette étude a été publiée dans la revue prestigieuse « Proceedings of the National Academy of Sciences » américaine, mettant en évidence l’efficacité des montres intelligentes pour gérer les pandémies et limiter la propagation des infections.

La motivation derrière l’utilisation des montres intelligentes

Dans une déclaration exclusive, le chercheur Mart Visénorm de l’Université Aalto en Finlande a expliqué que la motivation principale de son équipe pour utiliser les montres intelligentes dans la lutte contre les pandémies était l’impact majeur de la pandémie de COVID-19 à l’échelle mondiale. Il a souligné qu’en détectant l’infection à ses débuts, il serait possible de changer le cours de la pandémie, de réduire la pression sur les hôpitaux et de sauver de nombreuses vies.

Avec l’expansion de l’utilisation des appareils intelligents portables, comme les montres intelligentes, leur capacité à détecter les signes précoces de maladies est devenue plus précise. Cela nous rend mieux préparés à faire face aux défis de santé futurs. En ce qui concerne les virus respiratoires comme la COVID-19, les montres intelligentes peuvent jouer un rôle clé pour réduire la transmission des infections par des personnes asymptomatiques.

Comment fonctionnent les montres intelligentes pour la détection précoce

Les montres intelligentes surveillent avec précision plusieurs paramètres vitaux du corps, tels que le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la température de la peau et le niveau d’oxygène sanguin. Grâce à cette surveillance continue, elles établissent la norme pour chaque utilisateur, ce qui permet d’identifier toute variation soudaine ou persistante de ces paramètres comme un signe potentiel d’une réponse immunitaire à l’infection. Par exemple, la fréquence cardiaque peut ralentir lorsque le système immunitaire commence à combattre une infection, ou la température de la peau ou le rythme cardiaque peuvent augmenter avant même que les symptômes classiques tels que la fièvre ou la toux ne se manifestent. Cela permet de détecter le danger de manière précoce et d’alerter les utilisateurs.

Quelles sont les prochaines étapes ?

On s’attend à ce que les montres intelligentes jouent un rôle clé dans la lutte contre les pandémies à l’avenir. Elles deviendront une partie essentielle des systèmes d’alerte précoce, aidant les gens à surveiller leur propre santé et facilitant une réponse rapide et efficace des autorités sanitaires. Cependant, il est également important de se concentrer sur les aspects éthiques et de garantir la protection totale de la vie privée des utilisateurs.

Mart Visénorm estime que les montres intelligentes sont actuellement des outils précieux. Elles peuvent alerter les utilisateurs sur la nécessité de réaliser des examens médicaux, tels que des tests PCR ou des examens cliniques. Bien que ces appareils fournissent une surveillance continue et facile, les tests médicaux traditionnels restent nécessaires pour confirmer un diagnostic. Cependant, avec l’évolution continue de la technologie, on s’attend à ce que la précision de ces montres s’approche de celle des tests médicaux traditionnels.

Afin de maximiser les avantages de cette technologie, il est essentiel d’élever la prise de conscience des décideurs politiques sur son importance et de l’intégrer dans les plans de préparation aux pandémies, afin qu’elle devienne un élément fondamental des outils de gestion de la santé publique dans l’avenir.