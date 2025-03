Les montres connectées peuvent-elles sauver l’humanité de la prochaine pandémie ?

La détection précoce des maladies infectieuses, comme le Covid-19 et la grippe, est essentielle pour limiter leur propagation et sauver des vies. Toutefois, le plus grand défi réside dans le fait que l’infection atteint souvent son pic avant même que la personne infectée ne réalise qu’elle est malade.

Des recherches indiquent qu’environ 44 % des transmissions du Covid-19 se sont produites avant l’apparition des premiers symptômes chez les personnes infectées, ce qui rend très difficile le contrôle de la maladie à ses débuts. Alors, comment relever ce défi et briser la chaîne de transmission avant qu’il ne soit trop tard ?

Dans une étude récente, des chercheurs des universités d’Aalto, de Stanford et de Texas A&M ont développé un modèle illustrant comment les montres intelligentes pourraient contribuer à freiner la propagation des maladies, en particulier chez les personnes asymptomatiques ou au tout début de l’infection.

L’ombre du coronavirus

Dans une déclaration accordée au journal An-Nahar, Martti Vesanurm, chercheur à l’université d’Aalto en Finlande et co-auteur de l’étude, a expliqué que l’impact mondial de la pandémie de Covid-19 a été le principal moteur poussant son équipe à explorer le potentiel des montres connectées dans la lutte contre les épidémies.

« Si nous avions pu détecter les infections virales dès leurs premiers stades, nous aurions pu changer le cours de la pandémie, alléger la pression sur les hôpitaux et sauver de nombreuses vies. » Avec la généralisation des appareils intelligents portables, comme les montres connectées, et leur capacité à détecter les signes précoces de maladies, il était logique d’explorer comment cette technologie pouvait atténuer l’impact des pandémies », déclare Vesanurm.

Il poursuit : « Contrairement à ce qui s’est passé lors de la pandémie de Covid-19, nous avons aujourd’hui une meilleure compréhension de la manière dont les épidémies se propagent et de l’efficacité des différentes mesures de prévention. » Les technologies des appareils portables se sont aussi considérablement améliorées, rendant les montres connectées plus précises dans la détection de signaux précoces d’infection. Cela signifie que nous sommes désormais mieux préparés pour faire face aux futures crises sanitaires. »

Les personnes asymptomatiques jouent souvent un rôle majeur dans la transmission des virus respiratoires, sans en être conscientes. Ce phénomène a pris une importance capitale dans le cas du Covid-19, en raison de la longue période d’incubation qui permettait au virus de se transmettre avant même l’apparition des symptômes. Selon Vesanurm, les montres connectées, grâce aux données continues qu’elles collectent, pourraient aider à prévenir ce genre de situation à l’avenir.

Un rôle croissant pour les montres intelligentes

L’équipe de chercheurs est la première à avoir combiné des données réelles provenant d’études épidémiologiques, biologiques et comportementales fiables pour les intégrer dans un modèle mathématique illustrant la dynamique de transmission entre individus. Vesanurm prévoit que cette fusion entre données et technologie redéfinira le rôle des montres connectées dans la gestion des épidémies, tant à l’échelle individuelle que dans les politiques de santé publique.

Beaucoup s’interrogent sur la manière dont les montres intelligentes peuvent détecter précocement une infection virale. Vesanurm explique : « Ces montres surveillent en continu plusieurs paramètres vitaux du corps, notamment la fréquence cardiaque et ses variations, le rythme respiratoire, la température de la peau et le niveau d’oxygène dans le sang. » Grâce à cette surveillance continue, elles établissent une ligne de base personnalisée pour chaque utilisateur. Toute variation soudaine ou prolongée par rapport à cette ligne peut alors indiquer une réponse immunitaire en cours. »

Il est important de noter que le corps commence à réagir à une infection avant même que les symptômes classiques (fièvre, toux, fatigue) ne se manifestent. Par exemple, la fréquence cardiaque au repos peut changer, ou la température cutanée peut s’élever quelques jours avant que la personne ne se sente malade – autant de signaux que la montre peut capter et utiliser pour alerter.

Quelles sont les prochaines étapes ?

On s’attend à ce que les montres intelligentes jouent un rôle central dans la lutte contre les pandémies à venir. Elles pourraient devenir un élément clé des systèmes d’alerte précoce, permettant aux individus de surveiller eux-mêmes leur état de santé et aux autorités sanitaires de réagir plus vite et plus efficacement. Cependant, il est tout aussi essentiel de veiller à la protection de la vie privée des utilisateurs et aux implications éthiques de cette technologie.

« Je pense que les montres intelligentes sont aujourd’hui un outil précieux. Elles peuvent alerter les utilisateurs sur la nécessité de passer des tests médicaux, comme des PCR ou des examens cliniques. Bien qu’elles permettent une surveillance simple et continue, les tests médicaux classiques restent indispensables pour confirmer un diagnostic. Cela dit, avec l’évolution constante de la technologie, je m’attends à ce que la précision de ces montres se rapproche de celle des tests médicaux traditionnels », conclut Vesanurm.

Pour maximiser l’impact de cette technologie, il insiste sur l’importance de sensibiliser les décideurs politiques à son potentiel et d’intégrer les montres connectées dans les plans de préparation aux pandémies, pour en faire un pilier central de la santé publique de demain.