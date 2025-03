Les mondes les plus étranges jamais découverts !

Les scientifiques ont découvert la première exoplanète il y a environ 40 ans. Depuis, plus de 5800 planètes étranges et fascinantes ont été trouvées à travers 4300 systèmes planétaires.

Ces mondes lointains nous montrent que l’univers est rempli de merveilles qui défient notre imagination. Avec l’évolution de la technologie, nous pourrions découvrir encore plus de secrets cachés dans ces planètes mystérieuses.

Voici une liste de quelques-unes des planètes les plus intrigantes, révélant la diversité et les mystères de l’univers dans lequel nous vivons :

WASP-127b: La Planète aux Vents Supersoniques

La géante gazeuse WASP-127b est balayée par des vents extrêmement violents qui dépassent la vitesse du son. Les scientifiques estiment qu’elle abrite le courant-jet le plus rapide connu de l’univers, avec des vents atteignant environ 33 000 km/h.

À titre de comparaison, les vents les plus rapides du Système solaire, observés sur Neptune, ne dépassent pas 1931 km/h.

HD 189733 b: La Planète du Verre et de la Mauvaise Odeur

Cette planète infernale est tristement célèbre pour deux raisons : son climat meurtrier et son odeur nauséabonde.

D’après les données du télescope spatial James Webb, son atmosphère contient du sulfure d’hydrogène, une molécule qui dégage une odeur d’œuf pourri.

Cette planète, de taille similaire à Jupiter, affiche des températures extrêmes dépassant 650°C, même sur sa face nocturne. Plus étrange encore, elle est soumise à des pluies de verre projetées latéralement en raison de vents d’une violence extrême.

La NASA commente:

« Se retrouver sous la pluie sur cette planète n’est pas qu’un simple désagrément, c’est une mort par mille coupures. »

TrES-2b: La Planète la Plus Sombre

Découverte en 2011 grâce au télescope Kepler de la NASA, TrES-2b est l’exoplanète la plus sombre connue à ce jour.

Elle ne réfléchit que moins de 1% de la lumière qui l’éclaire, la rendant plus obscure que le charbon ou la peinture noire.

Selon David Kipping, du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics :

« C’est une planète incroyablement sombre. »

Les scientifiques pensent que sa température est tellement élevée qu’aucun nuage ne peut s’y former pour réfléchir la lumière, la rendant quasiment invisible dans l’espace.

KELT-9b: La Planète la Plus Chaude

KELT-9b n’est pas une simple « Jupiter chaude, » c’est l’exoplanète la plus brûlante jamais découverte. Sa température de surface atteint 4300°C, ce qui est plus chaud que la plupart des étoiles !

Elle effectue une orbite complète autour de son étoile en seulement 36 heures, ce qui signifie qu’une année sur KELT-9b dure moins de deux jours terrestres.

Selon John Ahlers, astronome à la NASA :

« C’est une planète extrêmement étrange, un géant gazeux en orbite très proche d’une étoile en rotation rapide. Son étude représente un véritable défi scientifique. »

Kepler-452b: La Deuxième Terre

Pour être habitable, une planète doit se situer dans la « zone habitable », où l’eau peut exister à l’état liquide.

Kepler-452b est l’une des rares exoplanètes découvertes dans cette zone, faisant de lui un candidat sérieux à la présence de vie extraterrestre.

Avec une taille d’environ 60% plus grande que la Terre, il orbite autour d’une étoile semblable au Soleil et met 20 jours de plus que la Terre pour compléter son orbite.

D’après la NASA :

« C’est la première exoplanète de taille terrestre découverte en orbite autour d’une étoile semblable au Soleil. »