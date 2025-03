Les ministres des affaires étrangères du g7 discutent en canada du soutien à l’ukraine et de la situation au moyen-orient

Le ministère des Affaires étrangères du Canada a annoncé aujourd’hui (mercredi) que la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, accueillera une réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des sept (G7) dans la province de Québec, afin de discuter du soutien à l’Ukraine et de la situation au Moyen-Orient.



Dans un communiqué, il a été précisé que la réunion, qui se tiendra cette semaine, portera sur la « poursuite du soutien à l’Ukraine face à l’agression russe, la situation au Moyen-Orient et la stabilité dans la région indo-pacifique ».



Le ministère a ajouté que les discussions aborderont également des questions importantes dans les Amériques, notamment les crises persistantes en Haïti et au Venezuela, ainsi que les défis liés à la paix et à la sécurité en Afrique, en particulier au Soudan et en République démocratique du Congo.