Les ministres arabes de l’Intérieur condamnent les attaques visant les forces de sécurité et les civils en syrie

Le secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur a dénoncé les attaques et agressions perpétrées par des groupes armés, visant les forces de sécurité et les civils en Syrie, et ayant causé plusieurs victimes et blessés.

Dans un communiqué publié dimanche depuis son siège dans la capitale tunisienne, le secrétariat a exprimé sa condamnation et sa réprobation de ces actes criminels, ainsi que de toute ingérence dans les affaires internes de la Syrie. Il a réaffirmé son soutien aux institutions nationales syriennes et à tout ce qui favorise la sécurité et la stabilité du pays, aide à surmonter les défis de la phase de transition actuelle et soutient les aspirations du peuple syrien à la sécurité, au développement, à la stabilité et à une vie digne.

Le secrétariat a également exprimé sa confiance dans la capacité des forces de police et de sécurité syriennes à protéger les civils et les infrastructures civiles, à faire face à toutes les tentatives visant à déstabiliser la sécurité, la stabilité et la paix civile intérieure, ainsi que son soutien aux mesures constructives prises pour préserver la sécurité, la stabilité et la protection des citoyens et des institutions.