Les mesures de Trump touchent 34 bureaux de services culturels et musées

L’administration du président Trump cherche à fermer 34 bureaux des services des parcs nationaux et des musées à travers le pays en annulant des baux, selon le journal The Washington Post, qui écrit que « les purges de Trump touchent les centres nationaux et les musées du pays. ».

Ces installations soutiennent les centres d’accueil des visiteurs, les unités d’application de la loi, le personnel opérationnel, les musées, les salles d’exposition d’art et les lieux de stockage des artefacts, dont l’environnement et le climat sont contrôlés dans les parcs nationaux, de l’Alaska au Texas et à la Floride.

Parmi les sites ciblés figure le parc historique San Antonio Missions, le seul site du Texas inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Une menace pour le patrimoine culturel

Theresa Pierno, présidente de l’Association pour la préservation des parcs nationaux, a mis en garde contre cette décision, déclarant :

« Les fermetures paralyseront la capacité du service des parcs à gérer les parcs en toute sécurité et exposeront des millions d’artefacts irremplaçables au risque de détérioration, voire de disparition. Cela revient à démanteler le service des parcs nationaux, un site après l’autre, une structure après l’autre. »

Elle a ajouté : « Il est imprudent et à courte vue de fermer ces bureaux sans une évaluation minutieuse de ce qu’ils protègent et du personnel essentiel qui y travaille. »

Fermeture d’ici un an

L’Administration des services généraux des États-Unis a proposé de mettre fin à la plupart des baux d’ici un an, affirmant que cette décision pourrait faire économiser des millions de dollars aux contribuables.

L’Association pour la préservation des parcs nationaux a réagi :

« Si cette proposition est mise en œuvre, huit centres d’accueil des visiteurs fermeront sans sites de remplacement, et de nombreux musées climatisés seront fermés sans qu’aucune solution ne soit prévue pour le transfert des artefacts rares vers des installations adaptées. »

Cette décision intervient après que l’administration Trump a licencié, le mois dernier, environ 1 000 employés en période d’essai, travaillant pour le service des parcs depuis moins d’un an.

Des impacts visibles sur les visiteurs

À la suite de ces licenciements, des visiteurs ont signalé plusieurs problèmes dans les parcs, notamment :

de longues files d’attente à l’entrée du parc national du Grand Canyon en Arizona,

L’annulation de réservations de location dans le parc militaire national de Gettysburg en Pennsylvanie.

Bill Wade, directeur exécutif de l’Association des gardes des parcs nationaux, a critiqué cette approche :

« Comme lors des précédentes suppressions, ils ont utilisé une méthode brutale au lieu d’une approche ciblée. Ils ont pris des décisions globales sur tout ce que possède l’Administration des services généraux, sans réfléchir aux conséquences possibles. »

Selon des statistiques publiées mercredi, les parcs nationaux ont enregistré 331,9 millions de visites en 2024, soit une augmentation de 6,4 millions par rapport à 2023, battant ainsi le record établi en 2016.

Des lieux culturels menacés

Parmi les bureaux qui seront fermés :