Les meilleurs skieurs au monde révolutionnent le slalom, à Val d’Isère fin avril

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de ski. Et de glisse en général. Le Red Bull Alpine Park s’installe à Val d’Isère du 24 au 27 avril 2025. L’idée est de révolutionner les compétitions de slalom. Pour cela, les meilleurs skieurs au monde seront réunis.

Comment faire pour attirer l’attention une fois de plus ? Le Rocher de Bellevarde, site emblématique de la Coupe du Monde, accueillera un tracé unique, apte à bousculer les codes du ski alpin.

Tracé unique, équipes mixtes

Il y aura du slalom, du slopestyle et des modules inédits imaginés par Clément Noël. A base de sauts, de piquets aériens et de short-cut tunnels. Le tout, en équipes mixtes. Cela promet des duels spectaculaires.

Les stars de la Coupe du Monde et les meilleurs U21 français(es) seront à l’affiche : Clément Noël, Federica Brignone, Loïc Meillard, Daniel Yule, Alex Vinatzer, Steven Amiez, Stephanie Venier, Emma Aicher, etc. Le show et la fête risquent d’être réussis.