Les meilleurs ordinateurs portables légers de 2025

Certains ordinateurs portables sont conçus pour rester à la maison, fonctionnant comme des ordinateurs de bureau que vous pouvez déplacer d’une pièce à l’autre. Ordinateurs portables légers

D’autre part, la conception d’autres ordinateurs portables privilégie la portabilité, car ils sont suffisamment légers pour être placés dans votre sac pour vos déplacements quotidiens et vos voyages réguliers, vous permettant ainsi de rentrer chez vous à la fin de la journée sans ressentir de douleur à l’épaule.

Les options que vous voyez ici font partie de cette dernière catégorie, mais il ne s’agit pas simplement de choisir les ordinateurs portables les plus petits que nous avons examinés.

Voici les ordinateurs portables légers préférés des rédacteurs de CNET que nous avons testés l’année dernière. Plusieurs nouveaux modèles ont récemment été annoncés lors du CES 2025, basés sur les puces de nouvelle génération d’Intel, AMD et NVIDIA. Cependant, il existe un léger retard – de quelques semaines à plusieurs mois – entre l’annonce d’un ordinateur portable et sa disponibilité à la vente.

Les trois ordinateurs portables légers que vous voyez ici sont tous sortis l’année dernière, mais ils restent des modèles actuels avec des composants modernes. Nous donnerons finalement quelques recommandations lors de la révision des ordinateurs portables de 2025, mais en attendant, c’est un excellent moment pour trouver un ordinateur portable léger de 2024, car la plupart d’entre eux sont proposés à des prix très attractifs.

M3 MacBook Air (2,7 livres : 1,224 kg) – Meilleur ordinateur portable léger.

Pour le dernier MacBook Air d’Apple, peu de choses ont changé par rapport à son prédécesseur, à l’exception du passage des puces M2 d’Apple aux puces M3. Les différences de performance entre les deux sont modestes, mais la performance graphique bénéficie d’un coup de pouce notable.

Les principales caractéristiques incluent la prise en charge du Wi-Fi 6E plus rapide, avec la possibilité de connecter des écrans externes doubles, bien que cela soit au prix de la fermeture du capot Air.

L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces est superbe, et la coque du MacBook Air est mince et robuste à la fois. Le M3 Air n’est pas seulement l’un de nos ordinateurs portables légers préférés, c’est aussi le meilleur ordinateur portable en général. Grâce à sa combinaison de portabilité, de qualité de construction, de performance et d’autonomie, c’est l’ordinateur portable idéal pour la plupart des gens.

Autres options

Microsoft Surface Laptop 7 (2,96 livres : 1,342 kg) – Meilleur ordinateur portable léger avec Co-Pilot Plus.

Le Surface Laptop 7 reflète les efforts précédents d’Arm-on-Windows qui souffraient de performances faibles et d’une compatibilité limitée, car de nombreuses applications x86 ne fonctionnaient pas sur un système basé sur Arm. Cette fois, les performances et la compatibilité se sont améliorées. De plus, son autonomie est impressionnante.

Le Surface Laptop 7 est l’ordinateur portable de 13 ou 14 pouces qui offre la plus longue autonomie. Son temps de fonctionnement exceptionnel combiné à son poids inférieur à 3 livres en fait un compagnon idéal pour les voyages.

Nous aurions aimé avoir une option d’écran OLED, et vous devrez vérifier la compatibilité de vos applications importantes avant d’adopter le Surface Laptop 7 basé sur Arm, mais si vous pouvez surmonter ces obstacles, vous obtiendrez un ordinateur portable léger et durable fonctionnant sous Windows.

Lenovo Yoga 9i 14 Gen 9 (2,9 livres : 1,315 kg) – Meilleur ordinateur portable 2-en-1 léger.

L’ordinateur portable convertible haut de gamme de Lenovo est extrêmement mince, léger et compact. Il ne semble pas très différent du Lenovo Yoga 7 convertible de milieu de gamme, mais il est nettement plus léger, pesant moins de 3 livres. Le poids réduit est un avantage évident pour alléger la charge lors de vos déplacements avec l’appareil, mais il rend également l’appareil convertible plus facile à gérer en mode tablette.

Le Lenovo Yoga 9i améliore également son écran OLED haute définition et son son exceptionnel provenant de sa charnière unique avec barre de son rotative. Ses sorties audio/vidéo sont exceptionnelles, ce qui donne à cet appareil polyvalent un puissant coup de pouce en tant qu’outil de divertissement.