Les marchés surveillent la décision de Donald Trump, le dollar recule de 1  % face à l’euro

Le dollar a reculé jeudi après une brève hausse la veille, à la suite de l’annonce du président Donald Trump de suspendre certains droits de douane pour une durée de 90 jours. Les marchés anticipent également un ralentissement de l’inflation en mars aux États-Unis.

À 10 h 05 GMT, le dollar avait chuté de 1,07 % face à l’euro.

Il a également perdu 1,73 % face au franc suisse et 1,29 % face au yen japonais, deux devises considérées comme des valeurs refuges.

La Chine a appelé jeudi les États-Unis à parvenir à un compromis dans la guerre commerciale croissante entre les deux puissances économiques, au lendemain de la suspension par Trump des droits de douane qu’il avait imposés à une soixantaine d’autres pays, ce qui a entraîné une hausse des marchés boursiers.

La porte-parole du ministère chinois du Commerce, He Yung Qian, a déclaré : « La porte du dialogue reste ouverte, mais il doit se faire sur la base du respect mutuel et d’un pied d’égalité », affirmant que son pays « se battra jusqu’au bout » en l’absence de compromis.

Des droits de douane chinois de 84 % sont entrés en vigueur jeudi. Ils s’appliquent à l’ensemble des produits américains importés en Chine, d’une valeur d’environ 143,5 milliards de dollars en 2024, en réponse aux droits de douane américains imposés à Pékin par l’administration Trump, atteignant 125 %.

Malgré cette nouvelle escalade, les principaux marchés boursiers asiatiques et européens ont rebondi, les investisseurs misant sur une accalmie dans la guerre commerciale mondiale après que Trump a annoncé mercredi soir avoir autorisée la suspension des droits de douane réciproques pendant 90 jours et leur réduction immédiate à 10 % sur les importations en provenance d’environ 60 pays et partenaires commerciaux, y compris l’Union européenne.

Après le recul des bourses mondiales, Trump a déclaré lors d’un point de presse à la Maison-Blanche : « Nous devons faire preuve de flexibilité », reconnaissant que sa déclaration musclée sur une vaste offensive douanière la semaine précédente avaitun peu effrayéles investisseurs et tendu les marchés.