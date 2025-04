Les marchés mondiaux reprennent leur souffle après le choc des droits de douane

Les actions mondiales et les contrats à terme américains ont enregistré une hausse mardi, soutenus par de solides gains à Tokyo, où l’indice Nikkei 225 a bondi de plus de 6 %, alors qu’un certain calme est revenu sur les marchés après les secousses provoquées par l’escalade du président américain Donald Trump dans le dossier des droits de douane.

Cette reprise relative fait suite à une journée difficile à Wall Street, où les principaux indices ont chuté après que Trump a menacé d’imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises, selon l’agence Associated Press.

En réaction, le ministère chinois du Commerce a déclaré tôt mardi qu’il « se battrait jusqu’au bout », brandissant la menace de mesures de rétorsion non spécifiées en réponse à la menace de Trump d’augmenter de 50 % les droits de douane sur les produits chinois.

En Europe, l’indice DAX allemand a progressé de 0,9 % pour atteindre 19 975,81 points, tandis que le CAC 40 français a gagné 1,3 % pour atteindre 7 018,79 points. L’indice FTSE 100 britannique a enregistré une hausse similaire de 1,3 %, atteignant 7 804,73 points. Aux États-Unis, l’indice S&P 500 a augmenté de 1,5 % en début de séance mardi, tandis que le Dow Jones industriel a grimpé de 1,9 %.

À Tokyo, l’indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de plus de 6 % à 33 012,58 points. La Bourse de Hong Kong a récupéré une partie de ses pertes importantes : l’indice Hang Seng a progressé de 1 % à 20 036,03 points, mais reste bien en deçà de sa chute de 13,2 % enregistrée lundi, soit sa pire performance quotidienne depuis la crise financière asiatique de 1997.

En Chine, l’indice composite de Shanghai a grimpé de 1,4 % à 3 140,15 points, soutenu par une intervention du fonds souverain Central Huijin, qui a incité les entreprises d’État à acheter des actions pour soutenir le marché.

En Corée du Sud, l’indice Kospi a progressé de 0,3 % à 2 334,23 points, tandis que l’indice australien S&P/ASX 200 a gagné 2,3 % à 7 510,00 points.

À l’inverse, les marchés thaïlandais et indonésien ont connu de fortes baisses à la reprise des échanges après des jours fériés. À Jakarta, la cotation a été brièvement suspendue après une chute de plus de 9 % de l’indice JAX, qui a ensuite stabilisé ses pertes à 7,6 % en milieu de journée. L’indice SET thaïlandais a perdu 4,2 %.

À Taïwan, l’indice Taiex a chuté de 4 %, plombé par les pertes du géant des semi-conducteurs TSMC, dont l’action a reculé de 3,8 % mardi.

À Wall Street, la séance de lundi a été marquée par une forte volatilité : l’indice S&P 500 a perdu 0,2 %, le Dow Jones a reculé de 0,9 %, tandis que le Nasdaq a légèrement progressé de 0,1 %. Cette instabilité reflète l’incertitude des investisseurs, alimentée par des rumeurs infondées selon lesquelles Trump envisagerait de suspendre les droits de douane pendant 90 jours. Ces rumeurs ont provoqué une hausse temporaire des indices avant d’être rapidement démenties par la Maison Blanche, qui les a qualifiées de « fake news ».

Trump n’a pas tardé à réagir en durcissant sa position, annonçant son intention d’augmenter à nouveau les droits de douane après que la Chine a riposté par une série de mesures sur les importations américaines.

Des observateurs qualifient la guerre commerciale de Trump d’attaque directe contre la mondialisation, pilier de l’économie mondiale ces dernières décennies. Cette mondialisation a contribué à faire baisser les prix, mais a aussi provoqué la délocalisation de nombreux emplois manufacturiers. Trump affirme vouloir ramener ces emplois aux États-Unis et réduire le déficit commercial, mais il reste incertain à quel point l’administration américaine est sérieuse ou flexible dans les négociations, et si les partenaires commerciaux sont disposés à faire des concessions.

Les marchés semblent désormais entrés dans une phase de forte volatilité, alors que l’avenir de la politique commerciale américaine demeure incertain. L’issue des droits de douane stricts pourrait dépendre du succès ou de l’échec des négociations en cours, laissant les investisseurs dans l’expectative.

Sur le marché des changes, le dollar américain a baissé à 147,32 yens japonais, contre 147,85 précédemment. L’euro est également en baisse à 1,0982 dollar, contre 1,0905 auparavant.

L’or a enregistré une hausse notable de 54 dollars, atteignant environ 3 028 dollars l’once. De son côté, le bitcoin a grimpé de 6,2 % à environ 79 400 dollars, après être tombé sous les 79 000 dollars lundi, bien en dessous de son sommet historique de plus de 100 000 dollars atteint en janvier dernier.