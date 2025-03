Les looks les plus étranges des BRIT Awards

Dans une atmosphère d’art et de créativité, la cérémonie des BRIT Awards s’est tenue à Londres pour célébrer les talents musicaux. Le tapis rouge s’est transformé en une plateforme pour présenter les tendances de mode les plus audacieuses et étranges, bien que certaines artistes aient préféré opter pour un style classique et familier qui touche les cœurs.

Jade Thirlwall a porté une robe de mariée de style corset avec une coupe bouffante, choisie parmi la collection de la marque Diesel. La robe en soi n’était pas étrange, mais l’idée de la porter aux BRIT Awards était surprenante, surtout que l’artiste tenait un grand bouquet de fleurs qui imitaient celles décorant les épaules de sa robe, lui donnant l’apparence d’une véritable mariée lors de sa nuit de noces.

Sabrina Carpenter a ébloui dans une robe longue rose d’Alexander McQueen, avec une coupe féminine qui épousait parfaitement son corps, des franges et des volants délicats, des broderies en sequins argentés brillants et un corset caché sculptant la taille. Elle était également parée de bijoux en platine sertis de diamants de la marque BVLGARI.

Sara Close a opté pour une robe courte et bouffante rouge, avec des volants en tulle blanc et une capuche couvrant sa tête, de la collection prêt-à-porter printemps/été 2025 de Simone Rocha. Elle a assorti sa tenue avec un bouquet de fleurs et des lunettes de soleil noires, ainsi que des chaussures rouges avec des chaussettes épaisses assorties. Nous avions déjà vu cette robe sur la chanteuse et auteure-compositrice américaine, Moria Rose Pereira, connue sous le nom de « Poppy », qui l’avait portée aux Grammy Awards il y a environ un mois, mais elle l’avait associée à des chaussettes satinées et des chaussures blanches.

Millie Bobby Brown a attiré l’attention dans une robe bronze brillante imprimée de motifs géométriques inspirés des vêtements des pharaons, avec une coupe longue qui épousait le corps, un col profond et un couvre-chef. Elle portait aussi une ceinture fine nouée à la taille qui se déroulait sur toute la longueur de la robe, signée Annie’s Ibiza.

Charli XCX a choisi une robe noire au design innovant et audacieux avec une superposition transparente révélant ses sous-vêtements, issue de la collection prêt-à-porter automne/hiver 2025 de la créatrice Dilara Findikoglu. Elle était aussi parée de bijoux en diamants de la marque Hearts on Fire et portait des escarpins noirs pointus de Christian Louboutin.

Jourdan Dunn a paru éblouissante dans une tenue moderne noire ornée de cristaux brillants de la collection prêt-à-porter printemps/été 2025 de Mugler, comprenant une jupe courte et moulante et une veste sculptée à la taille et bouffante sur les côtés. Elle a associé sa tenue à des chaussures noires assorties et des chaussettes noires, ainsi qu’à des bijoux en diamant, avec un chapeau noir innovant.

Naomie Harris a été remarquée dans une robe moulante et très courte sans bretelles, avec des détails de fronces en bordeaux de la collection haute couture printemps/été 2024 de Robert Wun. La robe était accompagnée d’une cape aux épaules du même coloris, avec des manches longues d’où pendaient des écharpes touchant le sol. Toutefois, l’artiste a légèrement modifié le design original en retirant le tissu transparent sous la jupe.

Harriet Rose a fait son apparition dans une tenue à carreaux rouges et noirs de Jean Paul Gaultier, comprenant une jupe large et courte avec des plis et une longue veste ample. Elle a associé sa tenue avec des chaussures pointues noires et des chaussettes courtes transparentes assorties.

L’animatrice Zara McDermott a volé la vedette avec une silhouette élégante et rafraîchissante, portant une robe longue blanche qui épousait parfaitement son corps, sans manches et avec une jupe à détails en plumes de la marque WONA Concept. Elle a complété son look avec des bijoux en diamants de MJ+ Jones et Anayah, ainsi que des escarpins blancs ouverts à l’arrière et à talons hauts.

Becky Hill a choisi une robe en satin de soie bordeaux avec une coupe innovante de Magda Butrym, parée de bijoux en diamant, et a opté pour des sandales noires. Il est à noter que Alicia Debnam-Carey a porté la même robe à la soirée Vanity Fair fin février.