Les jeux vidéo pourraient rivaliser avec les analyses de sang dans le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer

Une équipe de chercheurs de l’Université Rutgers-Newark a développé des tests basés sur des jeux vidéo pour détecter précocement la maladie d’Alzheimer, ce qui pourrait révolutionner le diagnostic de la maladie bien avant l’apparition des symptômes traditionnels.

Ces tests, qui complètent les examens sanguins modernes permettant de détecter des biomarqueurs de la maladie, présentent l’avantage d’être indolores et ne nécessitant ni échantillons de sang ni intervention médicale directe. Cela les rend plus rentables pour les médecins et les patients.

L’étude fait partie du partenariat sur le vieillissement et la santé cérébrale de l’Université Rutgers-Newark, un centre de recherche axé sur l’impact du mode de vie et des gènes dans le retardement de l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Selon le neuroscientifique Mark Gluck, directeur du laboratoire, cette découverte pourrait marquer un tournant dans les recherches pharmaceutiques, car elle permettrait de sélectionner les participants aux essais cliniques dans les premières phases de la maladie.

Gluck a déclaré : « Nous savons maintenant que les changements dans le cerveau commencent 10 à 15 ans avant l’apparition de tout déclin cognitif évident, et ce test pourrait aider à détecter la maladie à un stade précoce. »

Au cours des deux dernières décennies, l’équipe de recherche a développé des tests de jeux vidéo informatisés pour identifier les premiers signes de déclin cognitif. Aujourd’hui, ils disposent de nouvelles preuves confirmant leur efficacité.

L’objectif de ces tests est qu’ils soient accessibles dans les cabinets médicaux ou en ligne, ce qui permettrait aux patients ayant des difficultés d’accès aux soins médicaux de bénéficier de ces outils.

L’un de ces tests s’appelle « la tâche de généralisation », où la capacité de la personne à inférer des règles concernant les couleurs et les formes et à les appliquer à de nouveaux exemples est mesurée. L’équipe a également développé un autre test utilisant l’IRM pour détecter la diminution de la flexibilité cérébrale, un indicateur précoce de la maladie d’Alzheimer.

L’étude a inclus 148 participants afro-américains, tous sans déclin cognitif préalable. Les participants ont passé des tests cognitifs complets, ainsi que des analyses sanguines et des IRM, permettant aux chercheurs de repérer des signes précoces de la maladie.

La chercheuse principale, Mirai Budak, a souligné : « Ce qui est intéressant, c’est que nous pouvons détecter des signes précoces de la maladie même avant l’apparition de tout problème cognitif notable. »

Gluck a ajouté que les tests cognitifs traditionnels, tels que le dessin d’une horloge ou la mémorisation d’une liste de mots, ne détectent la maladie que dans ses stades plus avancés. De plus, ces tests nécessitent un minimum d’éducation et de connaissances culturelles, ce qui peut les rendre inexactes pour les patients issus de milieux culturels différents. En revanche, les tests de Rutgers se basent uniquement sur des formes et des couleurs, les rendant accessibles à tous, quel que soit leur niveau d’éducation ou leur langue.

Bien qu’il n’existe actuellement aucun remède définitif contre la maladie d’Alzheimer, un diagnostic précoce et une intervention rapide peuvent ralentir son évolution.

Il convient de noter que la communauté afro-américaine est deux fois plus susceptible de développer la maladie d’Alzheimer que les autres groupes ethniques, mais elle est sous-représentée dans les recherches nationales sur le vieillissement. Toutefois, les chercheurs ont souligné que les résultats de l’étude sont applicables à toutes les populations ethniques.

L’étude a été publiée dans la revue Alzheimer’s Research & Therapy.