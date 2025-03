Les Inrocks Festival 2025 : le rendez-vous incontournable de la musique indé

Les Inrocks Festival reviennent en force pour leur 36e édition, du mardi 4 au samedi 8 mars 2025, au Centquatre-Paris. Comme chaque année, l’événement promet une programmation pointue, alliant têtes d’affiche internationales et découvertes musicales émergentes. Au menu cette année : The Voidz, Fat White Family, Sad Night Dynamite, Clara Kimera, Astral Bakers et bien d’autres. Un festival à ne pas manquer pour tous les amateurs de rock, électro et pop indé.

Une programmation éclectique et audacieuse

Depuis sa création, Les Inrocks Festival s’impose comme une vitrine de la scène musicale indépendante. Cette année encore, l’événement frappe fort en conviant des artistes incontournables. Parmi les noms à retenir :

• The Voidz, le groupe expérimental mené par Julian Casablancas, fera son grand retour en France après plusieurs années d’absence. Ils se produiront le 5 mars, avec des titres tirés de leur dernier album Like All Before You.

• Fat White Family, le groupe anglais de Lias Saoudi, viendra défendre son nouvel opus Forgiveness Is Yours sur scène le 6 mars.

• Sad Night Dynamite, duo britannique en pleine ascension, profitera du festival pour offrir un dernier concert d’adieu.

• Astral Bakers, Clara Kimera, No Windows, Strongboi et Reymour viendront compléter la programmation avec des performances qui promettent d’être marquantes.

Outre les concerts, le festival proposera également des talks et des rencontres le samedi 8 mars, autour de thèmes tels que la fête comme espace politique, le consentement ou encore le rôle des femmes dans la musique et la culture.

Un événement qui va au-delà de la musique

Les Inrocks Festival ne se contentent pas d’être un simple festival de musique. Chaque année, il propose des conférences et discussions sur des thématiques d’actualité. Pour cette édition 2025, plusieurs rencontres sont prévues, avec notamment :

• Un débat sur la fête comme résistance politique, avec des artistes et intellectuels analysant son rôle dans les luttes contemporaines.

• Une discussion avec la philosophe Manon Garcia, autour des questions de consentement et de domination, en écho à l’affaire Pelicot.

• Une rencontre avec Neige Sinno, dont le livre Triste Tigre a marqué la rentrée littéraire 2023.

Avec cette programmation riche et variée, Les Inrocks Festival 2025 s’impose une fois de plus comme un événement phare de la scène musicale et culturelle parisienne. Les billets sont déjà disponibles, alors ne tardez pas à réserver votre place pour cet incontournable festival du mois de mars !