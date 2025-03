Les illusions d’optique et les tromperies du cerveau : peut-on les éviter ?

Les illusions d’optique captivent un large public qui y trouve un grand plaisir, tout comme les scientifiques qui tentent d’expliquer le fonctionnement du cerveau face aux stimuli visuels. Une étude récente, publiée dans la revue Scientific Reports, explore la capacité des humains à surmonter ces illusions sans y succomber. Les résultats montrent que cela est tout à fait possible, mais sous certaines conditions.

L’humain est sujet aux illusions d’optique parce que le cerveau analyse les images et les scènes visuelles en fonction de contextes spécifiques. L’œil ne perçoit pas les objets de manière isolée ; au contraire, le cerveau se focalise sur l’ensemble des éléments d’une image. Un exemple typique est « l’illusion d’Ebbinghaus », nommée d’après le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus.

L’illusion d’Ebbinghaus

En observant cette illusion, on voit deux groupes de cercles gris, chacun entourant un cercle orange central. À première vue, ces cercles orange ne semblent pas de la même taille, bien qu’ils soient en réalité identiques. Cela s’explique par l’influence des cercles gris environnants qui modifient la perception de l’image. En effet, le cerveau analyse les objets dans leur contexte global et non isolément.

La perception des illusions d’optique varie d’une personne à l’autre selon plusieurs facteurs. Des études montrent que les femmes sont plus sensibles à ces illusions que les hommes, probablement parce qu’elles s’appuient davantage sur les indices contextuels et narratifs. De même, les jeunes enfants ne perçoivent pas ces illusions, car leur cerveau n’a pas encore appris à interpréter les signaux contextuels.

Des facteurs neurologiques et culturels jouent également un rôle important. Les personnes atteintes d’autisme ou de schizophrénie sont moins sujettes aux illusions d’optique, car elles se concentrent davantage sur les éléments individuels plutôt que sur leur environnement.

Au niveau culturel, les individus issus des cultures asiatiques de l’Est, comme le Japon, sont plus enclins aux illusions d’optique, car leur perception tend à être plus globale. En revanche, les personnes issues de cultures occidentales, qui privilégient une perception plus analytique et isolée des objets, comme au Royaume-Uni, y sont moins sujettes, selon les conclusions de l’étude.

Peut-on surmonter les illusions d’optique grâce à un entraînement ?

De nombreux chercheurs supposent que la tendance à être influencé par les illusions d’optique est innée et incontrôlable. Cependant, l’étude récente contredit cette hypothèse en suggérant que l’entraînement peut réduire la dépendance du cerveau aux signaux visuels trompeurs.

L’étude a comparé deux groupes : l’un composé de radiologues et l’autre de jeunes étudiants en médecine et en psychologie. Les résultats montrent que les radiologues sont nettement moins sensibles aux illusions d’optique. Cette différence s’explique probablement par leurs années d’entraînement intensif, qui leur permettent de se concentrer sur les détails critiques des examens médicaux tout en ignorant les éléments de distraction en arrière-plan.

Les participants ont été exposés à différentes variantes de l’illusion d’Ebbinghaus. Dans l’une des expériences, le cercle orange à gauche était légèrement plus petit que celui à droite, mais la plupart des participants ont eu l’impression inverse. Cependant, les radiologues ont mieux identifié les tailles réelles, ce qui suggère que leur entraînement visuel leur a permis de surmonter l’illusion. Il est intéressant de noter que les radiologues en début de formation ne montraient pas cette aptitude, indiquant que la capacité à dépasser ces illusions se développe avec le temps et l’expérience.

L’apprentissage est-il possible ?

L’étude suggère que cette capacité d’apprentissage et d’amélioration ne se limite pas à un domaine précis. Par exemple, maîtriser le jeu d’échecs ne renforce pas nécessairement les compétences en résolution de problèmes dans d’autres disciplines. En revanche, un entraînement dans un domaine spécifique, comme la radiologie, peut améliorer les capacités perceptives générales, y compris la résistance aux illusions d’optique.

Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives dans plusieurs professions nécessitant une perception visuelle précise. Les chercheurs s’interrogent sur la possibilité de concevoir des entraînements similaires pour les pilotes, les chirurgiens et les enquêteurs de police. Si tel est le cas, le développement de programmes spécialisés pour renforcer la perception visuelle pourrait améliorer la performance dans ces domaines critiques.

En outre, les scientifiques explorent actuellement si l’entraînement aux illusions d’optique elles-mêmes pourrait affiner les compétences perceptives, de la même manière que les exercices physiques renforcent les muscles. Ils soulignent que cela nécessiterait un entraînement méthodique et intensif. Toutefois, les résultats pourraient être bénéfiques pour aider les individus à mieux traiter les informations visuelles trompeuses et améliorer leur perception, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans des environnements professionnels.