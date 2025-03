Les « gendarmes de Saint-Tropez » démantèlent un vaste de trafic de drogue

Les gendarmes du Var ont frappé un grand coup contre le narcotrafic dans le golfe de Saint-Tropez. Une vaste opération judiciaire a permis l’arrestation de neuf individus impliqués dans un réseau de drogue particulièrement actif, orchestrant ses ventes sous forme de livraisons type « Uber Shit » via les réseaux sociaux.

L’enquête, menée depuis début 2024 par la Brigade de recherche de Gassin Saint-Tropez, a révélé une lutte violente entre trafiquants venus de Marseille et Paris, cherchant à s’imposer dans le secteur. Après plusieurs mois de filatures et d’écoutes, les forces de l’ordre ont lancé une opération de grande envergure, mobilisant 100 gendarmes, dont des membres du GIGN d’Orange, des pelotons d’intervention, des équipes cynophiles et des enquêteurs spécialisés du Var.

Les perquisitions ont abouti à la saisie de dix kilos de stupéfiants, dont trois kilos de cocaïne et sept kilos de cannabis, ainsi que 55 000 euros en liquide. Des armes de poing et des munitions ont également été récupérées, ainsi que deux véhicules utilisés pour le transport de la marchandise.

À l’issue de leurs gardes à vue, les neuf suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire en attendant leur jugement. Ce coup de filet marque une victoire significative contre le narcotrafic dans cette région prisée, où les forces de l’ordre entendent maintenir la pression face à ces réseaux criminels de plus en plus organisés.