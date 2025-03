Les Français s’inquiètent : plus de 40 % jugent passer trop de temps sur les écrans

On les consulte au réveil, dans les transports, au travail, avant de dormir… Les écrans sont omniprésents et une part croissante des Français en prend conscience. Selon une étude publiée ce mercredi, 42 % des Français estiment qu’ils passent trop de temps devant leurs écrans, un usage qui s’élève en moyenne à quatre heures par jour pour l’ensemble de la population. Les jeunes sont particulièrement concernés : non seulement ils passent plus de temps devant leurs écrans que leurs aînés, mais ils sont aussi plus nombreux à ressentir un malaise face à cette surexposition. 67 % des Français consultent quotidiennement les réseaux sociaux, et près de six utilisateurs sur dix estiment que leur consommation est excessive.

L’étude, menée par l’Arcep, le Crédoc et plusieurs autres organismes, met en avant un phénomène déjà bien ancré : l’omniprésence du smartphone. 91 % des Français en possèdent un, contre 89 % qui ont un ordinateur et 54 % une tablette. Cette hyperconnexion a contribué à faire bondir le taux d’utilisation quotidienne d’Internet : 84 % des Français se connectent chaque jour, soit 15 points de plus qu’en 2015.

Malgré des forfaits mobiles toujours plus généreux, l’étude note que près de la moitié des abonnés n’utilisent même pas tout leur quota de données. Un paradoxe alors que 30 % des Français disposent d’un forfait de 100 Go ou plus. Autre tendance intéressante : les smartphones sont gardés plus longtemps. 27 % des utilisateurs conservent désormais leur téléphone plus de trois ans, contre 16 % en 2020. Pourtant, malgré une prise de conscience écologique croissante, l’achat de téléphones reconditionnés progresse lentement, passant de 19 % en 2022 à 21 % en 2024.

Les chiffres confirment donc ce que beaucoup ressentent : les écrans occupent une place centrale dans nos vies, parfois trop centrale. La question est désormais de savoir si cette prise de conscience collective se traduira par des changements concrets dans nos habitudes numériques.