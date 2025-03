Les fonds actions mondiaux attirent 35,4 milliards de dollars en une semaine

Les fonds actions mondiaux ont enregistré d’importantes entrées de capitaux au cours de la semaine se terminant le 26 mars, bénéficiant d’une vague initiale d’optimisme quant à l’application sélective des tarifs douaniers par l’administration du président américain Donald Trump, plutôt que l’imposition de restrictions commerciales généralisées.

Selon des données de la Bourse de Londres, les investisseurs ont injecté un total net de 35,43 milliards de dollars dans les fonds actions mondiaux au cours de la semaine, contre des sorties nettes d’environ 29,49 milliards de dollars la semaine précédente, selon Reuters.

L’indice MSCI mondial a rebondi de 4,26 %, après avoir atteint son plus bas niveau en six mois à 819,94 points le 13 mars, pour atteindre un sommet de 854,88 points le mardi suivant, soit un plus haut en deux semaines et demie. Toutefois, les marchés boursiers mondiaux ont ensuite subi des pressions après que Trump a annoncé mercredi une taxe à l’importation de 25 % sur les véhicules et les pièces détachées fabriqués à l’étranger, suscitant des craintes d’une guerre commerciale de grande ampleur.

Flux d’investissement par région

Fonds actions américaines : entrées nettes de 22,44 milliards de dollars , en forte baisse par rapport aux sorties de 33,53 milliards de dollars la semaine précédente.

: entrées nettes de , en forte baisse par rapport aux sorties de la semaine précédente. Fonds actions européennes : afflux de 6,84 milliards de dollars .

: afflux de . Fonds actions asiatiques : entrées de 4,36 milliards de dollars.

Secteurs les plus attractifs

Technologie : 1,32 milliard de dollars d’entrées, en tête des secteurs les plus prisés.

: d’entrées, en tête des secteurs les plus prisés. Finance : 802 millions de dollars .

: . Industrie : 754 millions de dollars.

Marché des obligations et des matières premières

Fonds obligataires mondiaux : achats nets de 1,37 milliard de dollars , dépassant les ventes nettes de 255 millions de dollars enregistrées la semaine précédente.

: achats nets de , dépassant les ventes nettes de enregistrées la semaine précédente. Fonds obligataires en euros : afflux pour la quatrième semaine consécutive avec 1,28 milliard de dollars .

: afflux pour la quatrième semaine consécutive avec . Fonds de dette à court terme : 791 millions de dollars d’entrées.

: d’entrées. Fonds monétaires : sorties nettes de 48,73 milliards de dollars , en baisse pour la troisième semaine consécutive.

: sorties nettes de , en baisse pour la troisième semaine consécutive. Fonds matières premières (or et métaux précieux) : 3,03 milliards de dollars, le plus haut niveau hebdomadaire en quatre semaines, grâce à une demande institutionnelle croissante.

Wei Li, responsable des investissements multi-actifs chez BNP Paribas Asset Management, a déclaré :

« Cette forte croissance des flux vers les fonds aurifères reflète l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels. L’or est souvent utilisé comme couverture contre la volatilité des marchés et le ralentissement économique. »

Marchés émergents