Santé – Les femmes ont une meilleure acuité auditive que les hommes, selon une nouvelle étude

Une étude récente révèle que les femmes, en général, entendent mieux que les hommes.

Cette recherche, publiée dans la revue Scientific Reports, a été menée par des scientifiques du Centre de biodiversité et de recherche environnementale à Toulouse, en France. Elle a porté sur 448 participants provenant de divers pays : l’Équateur, l’Angleterre, le Gabon, l’Afrique du Sud et l’Ouzbékistan, qui ont tous été soumis à des tests auditifs précis.

Les chercheurs ont mesuré la sensibilité auditive grâce à la méthode des émissions otoacoustiques évoquées transitoires (TEOAE), une technique qui permet d’évaluer la réponse de la cochlée — un organe en forme de spirale rempli de liquide dans l’oreille interne — à une stimulation sonore. Cette réponse est cruciale, car la cochlée convertit les ondes sonores en impulsions électriques interprétées par le cerveau.

Une méthode d’analyse fiable et non invasive

Pour mesurer cette réponse, les scientifiques ont utilisé un petit appareil qui diffuse des sons de claquement dans l’oreille des participants, puis enregistre les signaux très faibles renvoyés par la cochlée. Ces émissions fournissent un indicateur fiable de la sensibilité auditive.

L’étude a également pris en compte divers facteurs susceptibles d’influencer l’audition, tels que le sexe, l’âge et l’environnement des participants.

Des résultats constants : L’ouïe féminine est plus sensible.

Les résultats ont montré que la sensibilité auditive est principalement influencée par le sexe et l’environnement, suivis de l’âge.

Dans toutes les populations étudiées, les femmes ont systématiquement affiché une sensibilité auditive supérieure à celle des hommes, avec une différence moyenne de 2 décibels, une mesure significative en termes de perception du son.

« Nous avons été surpris de constater que les femmes affichaient une sensibilité auditive supérieure de 2 dB dans toutes les catégories démographiques analysées », a déclaré la docteure Tori King, auteure principale de l’étude.

« Nous ignorons la cause exacte de cette différence, mais une ouïe plus sensible dans des environnements bruyants n’est pas nécessairement un avantage. » « Cela peut entraîner des effets négatifs sur la santé, notamment sur la qualité du sommeil et le risque accru de maladies cardiovasculaires.»

L’âge et l’environnement jouent également un rôle.

Bien que l’âge ait un impact sur la perte d’audition (le vieillissement entraînant généralement une baisse des capacités auditives), ses effets se sont révélés moins marqués que ceux liés au sexe.

L’étude a aussi mis en lumière l’influence de l’environnement : les personnes vivant dans des zones urbaines présentaient une sensibilité auditive plus élevée, probablement en raison de l’exposition constante au bruit, notamment à la circulation.

Cette recherche, qui combine sciences biologiques et facteurs environnementaux, ouvre la voie à de nouvelles réflexions sur les différences auditives entre hommes et femmes, et sur l’impact des milieux de vie sur notre santé sensorielle.