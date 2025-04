Les États-Unis réaffirment leur soutien à Rabat dans la question du Sahara

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a renouvelé mardi soir le soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une région au cœur d’un long différend entre Rabat et Alger. Il a souligné que le règlement du conflit devait se faire uniquement sur la base de la proposition marocaine.

La porte-parole du département d’État américain, Tammy Bruce, a déclaré que Rubio avait réaffirmé, lors de sa rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Washington, que les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et soutiennent la proposition sérieuse, crédible et réaliste du Maroc en matière d’autonomie comme seule base pour parvenir à une solution juste et durable au conflit.

Bruce a ajouté dans un communiqué que les États-Unis continuent de croire qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible. Elle a exprimé l’espoir que des négociations puissent être entamées sans délai, en utilisant la proposition d’autonomie marocaine comme cadre unique.

De son côté, l’administration du président américain a indiqué que les discussions pour résoudre le conflit du Sahara devaient se faire uniquement sur la base du plan marocain, qui prévoit d’accorder une certaine autonomie à la région sous souveraineté marocaine.

Dans un communiqué, la porte-parole du département d’État a confirmé que le secrétaire Rubio avait rappelé, lors de sa rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, que la décision prise par le président Donald Trump en 2020, reconnaissant la souveraineté marocaine sur la région, demeure la politique officielle des États-Unis. Elle a précisé que le secrétaire a réitéré l’appel du président Trump aux parties à s’engager sans délai dans des discussions, en utilisant la proposition d’autonomie marocaine comme unique cadre de négociation en vue d’une solution acceptable pour les deux parties.

Le conflit, qui remonte à 1975, est dans l’impasse depuis longtemps. Il oppose le Maroc, qui considère la région comme faisant partie intégrante de son territoire, au Front Polisario, soutenu par l’Algérie.

Selon Tammy Bruce, Rubio a souligné que la proposition marocaine présentée pour la première fois en 2007 était sérieuse, crédible et réaliste, et constitue la seule base pour une solution juste et durable au conflit. À la suite de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental à la fin de l’année 2020, la France a pris une décision similaire en juillet dernier.

L’Espagne, ancienne puissance coloniale dans la région, avait, de son côté, exprimé en 2022 son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc.

Dans ce contexte, le membre du Congrès américain Mario Diaz-Balart a déclaré que le renouvellement de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara confirme la position annoncée par le président Trump au roi Mohammed VI, et consacre la constance de cette position, saluant le rôle du Maroc pour la paix et la prospérité sous la conduite du souverain marocain.

Dans une déclaration à l’Agence Marocaine de Presse (MAP), Diaz-Balart a ajouté que la souveraineté du Maroc sur le Sahara, telle que réaffirmée par le secrétaire d’État américain, consacre la position adoptée par le président Trump lors de son premier mandat, qui reconnaît aussi l’importance du rôle du Maroc, sous la direction du roi Mohammed VI, dans des questions d’une grande importance non seulement pour les États-Unis et le Maroc, mais aussi pour toute la région et pour le monde entier.

Pour sa part, le politologue français Christophe Boutin a affirmé que le renouvellement du soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur son Sahara constitue la concrétisation d’un choix géopolitique révélateur d’un engagement fort et durable envers un acteur majeur sur la scène internationale, insistant sur le fait que la souveraineté pleine et entière du Royaume sur cette région est aujourd’hui clairement affirmée.

Enfin, l’expert américain David Aronson, membre du Heritage Foundation, un centre de recherche basé à Washington, a déclaré que la réaffirmation par les États-Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara représente un message fort consacrant la vérité et la réalité sur le terrain, et ouvre la voie à la paix et à la stabilité régionale.