Les États-Unis en tête des ventes d’armes mondiales en raison de la guerre en ukraine

À la veille des pourparlers de paix accueillis par l’Arabie saoudite, un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) révèle que l’Ukraine a été le plus grand importateur d’armes au monde entre 2020 et 2024. De plus, les États-Unis ont augmenté leur part des exportations mondiales à 43 %, tandis que les exportations russes ont chuté de 64 %.

Les exportations d’armes américaines ont progressé de plus d’un cinquième entre 2020 et 2024 par rapport aux cinq années précédentes. En moyenne, la part des États-Unis dans les exportations mondiales d’armes s’établit à 35 % depuis deux décennies, rendant cette hausse exceptionnelle.

Le volume total des transferts d’armes est resté stable entre 2015-2019 et 2010-2014, mais il était supérieur de 18 % à celui enregistré entre 2005 et 2009, les importations croissantes en Europe et en Amérique compensant les baisses ailleurs.

Les dix plus grands exportateurs d’armes de 2020-2024 sont restés les mêmes que pour 2015-2019. Cependant, la Russie, avec 7,8 % des exportations mondiales d’armes, a chuté à la troisième place derrière la France (9,6 %). L’Italie, quant à elle, a vu sa part grimper à 4,8 %, passant du dixième au sixième rang.

Le rapport indique qu’au moins 35 pays ont envoyé des armes à l’Ukraine depuis l’invasion russe en 2022, et d’autres livraisons importantes sont en préparation. L’Ukraine a représenté 8,8 % des importations mondiales d’armes sur la période 2020-2024, principalement en provenance des États-Unis (45 %), suivis de l’Allemagne (12 %) et de la Pologne (11 %). L’Ukraine est le seul pays européen figurant parmi les dix premiers importateurs, bien que d’autres pays du continent aient fortement augmenté leurs achats d’armes sur la même période.

La France en deuxième position

Le directeur du programme de transferts d’armes du SIPRI souligne que ces nouvelles données « reflètent clairement la course au réarmement en Europe face à la menace russe ». Il note également une forte baisse des importations pour certains pays, comme l’Inde et la Chine, malgré une perception croissante des menaces.

Les États-Unis occupent une position unique en matière d’exportations d’armes : avec 43 % du marché mondial, ils détiennent une part quatre fois supérieure à celle du deuxième plus grand exportateur, la France.

L’étude révèle que l’Ukraine, envahie en février 2022, est devenue le premier importateur d’armes entre 2020 et 2024, avec des importations multipliées par 100 par rapport à 2015-2019. Les importations européennes ont également bondi de 155 %, sous l’effet des craintes d’expansion du Kremlin et des pressions américaines pour renforcer le réarmement.

Impact de la guerre de Gaza

Les effets du conflit à Gaza sur le commerce mondial des armes restent moins visibles dans les données du SIPRI, qui se concentrent sur les livraisons plutôt que sur les annonces de ventes. Toutefois, même en excluant les exportations américaines vers l’Ukraine et Israël, les États-Unis conserveraient une part de 37 % du marché mondial des armes sur la période 2020-2024.

Par ailleurs, les exportations russes ont chuté de 64 % au cours des cinq dernières années. Si la guerre en Ukraine a accentué l’isolement diplomatique de Moscou et entraîné des sanctions économiques, la baisse des exportations avait en réalité commencé dès 2020-2021, avant le début du conflit.

Selon un chercheur du SIPRI, la Russie a perdu deux de ses principaux clients avant 2022 : l’Inde s’est tournée vers d’autres fournisseurs, tandis que la Chine développe sa propre industrie de défense.

La montée en puissance des avions de chasse américains

Les avions de chasse, notamment les F-35, représentent la plus grande catégorie d’exportations américaines, suivis par les missiles et les véhicules blindés.

Les pays européens ont signé davantage d’accords pour acheter des armes américaines entre 2020 et 2024, dépassant le Moyen-Orient comme première destination régionale. Plusieurs de ces commandes n’ont pas encore été livrées et devraient alimenter la croissance des exportations dans les prochaines années.