“Les enfants qui blessent” : quand les secrets de l’enfance nourrissent le crime

Dans son dernier roman noir paru aux Éditions La Martinière le 7 mars 2025, l’Islandaise Eva Björg Ægisdóttir explore les ravages du silence familial à travers un nouveau meurtre glaçant. Intitulé Les enfants qui blessent, ce quatrième volet des enquêtes d’Elma débute avec la découverte du corps sans vie de Thorgeir, poignardé à sept reprises dans un chalet reculé. Une citation biblique macabre est laissée en guise de message : « Lave mes crimes et mes péchés par le sang ». Ce point de départ, digne des meilleurs thrillers nordiques, ouvre la voie à une investigation aux ramifications bien plus anciennes qu’il n’y paraît.

L’affaire mène l’inspectrice Elma, de retour après son congé maternité, à creuser dans un drame enfoui depuis vingt-cinq ans. La victime ainsi qu’une deuxième personne tuée peu après étaient liées à une noyade survenue lors d’un camp d’été. En décortiquant ces pistes, Elma découvre un tissu complexe de violences intergénérationnelles, de douleurs tues et de culpabilités dissimulées, dans une Islande battue par les vents et enfermée dans ses non-dits.

Le style d’Ægisdóttir, salué par la critique pour son efficacité narrative et son regard sur les fractures sociales, évite tout sensationnalisme. Son héroïne, loin des clichés du polar, mène son enquête avec obstination, accompagnée d’un supérieur vieillissant mais tenace. Le duo évolue dans un univers où l’alcoolisme, la brutalité parentale et l’impuissance des services sociaux s’entrelacent.

Loin de se cantonner à l’enquête criminelle, le récit s’attarde sur les méandres psychologiques d’Akranes, ville côtière grise et brumeuse décrite comme un personnage à part entière. Là où Le Clan Snæberg confinait ses protagonistes dans un huis clos familial, Les enfants qui blessent étend sa toile dans une communauté entière, rongée par des souvenirs qu’elle refuse de regarder en face. Ce polar intense est une nouvelle démonstration du talent de l’autrice, aujourd’hui parmi les plumes les plus influentes du polar nordique.

Traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün, Les enfants qui blessent est d’ores et déjà un succès critique. Et pour ceux qui aimeraient voir Elma à l’écran, l’adaptation télévisée de ses enquêtes est en préparation et bientôt disponible en France, selon les informations partagées lors du dernier Quais du Polar de Lyon.