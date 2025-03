Les Émirats renforcent leur position en tant que destination stratégique pour les investissements étrangers

Les Émirats ont consolidé leur position en tant que l’une des destinations d’investissement les plus privilégiées au monde et ont réussi à attirer des investissements directs étrangers, renforçant ainsi leur capital accumulé.

En 2024, les Émirats ont enregistré l’entrée de 200 000 nouvelles licences économiques opérant dans diverses activités économiques, avec plus de 1,1 million d’entreprises et d’institutions économiques opérant sur les marchés émiratis.

Selon les données du ministère des Investissements, les flux totaux d’investissements étrangers directs en 2023 ont atteint 16 milliards de dollars, ce qui reflète la position des Émirats en tant que destination privilégiée pour les investisseurs internationaux.

Les Émirats continuent d’attirer des investissements d’implantation majeurs provenant de divers pays, ce qui reflète un environnement commercial dynamique et des initiatives économiques stratégiques qui créent des opportunités d’emploi, stimulent l’innovation et soutiennent la croissance durable. Le paysage dynamique des investissements aux Émirats est un moteur clé de la croissance économique et de l’attraction de flux de capitaux, consolidant ainsi la position du pays en tant que centre d’investissement mondial de premier plan.

Son Excellence Abdullah bin Touq Al Mari, ministre de l’Économie, a déclaré à l’agence de presse des Émirats (WAM) que les Émirats s’efforcent de créer un environnement législatif compétitif pour les secteurs et activités de l’économie nouvelle. Le pays a travaillé au cours des six dernières années pour développer et émettre plus de 9 législations économiques importantes soutenant l’expansion des entreprises et des projets dans les secteurs de l’économie nouvelle sur les marchés du pays.

Il a également souligné que, au cours des quatre dernières années, les Émirats ont émis plus de 30 lois, décisions et politiques économiques, y compris des lois nouvelles sur les entreprises familiales, le commerce via les technologies modernes, les coopératives, la protection des consommateurs, les transactions commerciales, les marques commerciales, ainsi que les droits d’auteur et les droits voisins.

Les principaux secteurs qui ont conduit la croissance des investissements d’implantation aux Émirats sont les services aux entreprises, les logiciels et les services de technologie de l’information, qui ont créé de nombreuses opportunités d’emploi et attiré des capitaux importants.

Des secteurs tels que les services financiers, les équipements industriels, le transport et le stockage ont joué un rôle important dans la croissance des investissements d’implantation, ce qui a entraîné une augmentation de 7,5 % du nombre d’emplois créés, une augmentation de 31 % du nombre de projets annoncés et une hausse de 37 % des flux d’investissements directs étrangers d’implantation.

Les secteurs émergents tels que l’énergie renouvelable, les véhicules électriques et l’informatique en nuage ont également contribué de manière significative à la croissance économique des Émirats et offert de grandes opportunités d’investissement.

La diversification économique et l’environnement économique favorable à la croissance durable ont permis aux Émirats de conserver leur position parmi les pays les plus attractifs pour les investissements, tant au niveau arabe que régional, et de réaliser un développement global, comme en témoigne la croissance record des flux d’investissements étrangers directs qui ont augmenté de 35 % pour atteindre 112,6 milliards de dirhams en 2023, selon le rapport mondial sur les investissements étrangers directs 2024 de la CNUCED.

Les Émirats se sont classés deuxièmes au niveau mondial en nombre de nouveaux projets d’investissements étrangers directs en 2023, enregistrant 1 323 nouveaux projets, soit une augmentation d’environ 33 % par rapport à l’année précédente, dans le cadre de leurs efforts pour attirer davantage d’investissements, améliorer leur environnement d’investissement, offrir de plus grandes incitations aux investisseurs et améliorer leur position dans les classements internationaux concernant l’attractivité des environnements des affaires et des investissements.

Les événements économiques et d’investissement mondiaux organisés aux Émirats constituent une plateforme importante pour façonner l’avenir de l’investissement mondial, notamment Investopia 2025, qui affirme la position des Émirats en tant que partenaire mondial, centre économique attractif et influent dans les secteurs de l’économie nouvelle.