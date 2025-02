Les Émirats arabes unis confirment leur refus de déplacer les Palestiniens… et Sissi insiste sur l’importance de la reconstruction

Le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, a confirmé, ce mercredi, la position « ferme et rejetant » de son pays concernant le déplacement des Palestiniens, lors de la réception du secrétaire d’État américain Marco Rubio, lors de la dernière étape de sa tournée au Moyen-Orient.



L’agence de presse officielle des Émirats « WAM » a rapporté que le cheikh Mohammed ben Zayed a réaffirmé la « position ferme des Émirats arabes unis, rejetant toute tentative visant à déplacer le peuple palestinien de sa terre », insistant sur la nécessité que le processus de reconstruction de Gaza soit « lié à une voie menant à une paix globale et durable basée sur une solution à deux États » ; étant le seul moyen d’assurer la stabilité dans la région, et soulignant l’importance de travailler pour éviter l’expansion du conflit dans la région, ce qui menacerait la paix régionale.



Le cheikh Mohammed ben Zayed et le secrétaire d’État américain ont discuté des relations de coopération et de travail conjoint entre les deux pays, ainsi que des moyens de les renforcer dans différents domaines pour réaliser leurs intérêts mutuels.



La réunion a également abordé plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, les développements dans la région du Moyen-Orient, en particulier les derniers événements dans les territoires palestiniens occupés, les efforts déployés face à la crise de Gaza et ses répercussions sur la paix, la stabilité et la sécurité régionales.



De son côté, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a appelé ce mercredi la communauté internationale à adopter un plan pour la reconstruction de Gaza dévastée par la guerre, sans déplacer les Palestiniens. Il a réaffirmé la position constante de l’Égypte, appelant à l’exécution complète de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, à l’échange des otages et des prisonniers, et à la mise en œuvre de l’aide humanitaire. Il a souligné la nécessité de reconstruire Gaza sans déplacer le peuple palestinien attaché à sa terre, lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol à Madrid, selon l’agence Reuters.



Concernant la situation en Syrie, le président égyptien a déclaré que les discussions avaient porté sur les développements en Syrie, précisant qu’il avait réaffirmé le soutien constant de l’Égypte au peuple syrien et son soutien pour réaliser ses aspirations légitimes. Il a souligné l’importance de préserver la souveraineté, l’unité et l’intégrité du territoire syrien, tout en lançant un processus politique inclusif, avec la participation de toutes les composantes du peuple syrien. Le président égyptien a également annoncé la signature d’un document entre les deux pays pour élever leurs relations à un niveau de « partenariat stratégique ».