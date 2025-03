Les coulisses de la suspension de l’aide militaire à l’Ukraine par Trump

Un haut responsable de l’administration du président américain Donald Trump a révélé les coulisses de la décision de suspendre l’aide militaire à l’Ukraine, indiquant que tous les principaux conseillers en sécurité nationale du président avaient approuvé cette suspension après plusieurs réunions.

Le Wall Street Journal a cité ce responsable de l’administration Trump déclarant : « Les Ukrainiens ne pensaient pas que nous étions sérieux. »

Il a ajouté : « Trump déterminera ce qui constitue, selon lui, un engagement sérieux de la part de l’Ukraine pour les négociations de paix », précisant qu’il n’était pas clair si la signature par Zelensky d’un accord sur les métaux rares convoité par l’administration américaine suffirait à reprendre les livraisons d’armes. »

Gel des aides

Un responsable de la Maison Blanche a annoncé lundi soir que le président Donald Trump avait ordonné de geler l’aide militaire américaine à l’Ukraine à la suite d’une altercation publique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, survenue vendredi dans le Bureau ovale et suivie par le monde entier.

Ce responsable, qui a requis l’anonymat, a déclaré : « Nous gelons et réexaminons notre aide pour nous assurer qu’elle contribue à une solution mettant fin à la guerre entre Moscou et Kiev. »

Flèche des critiques

La décision de Trump a suscité de nombreuses critiques de la part de députés, de politiciens et d’analystes américains. Ces critiques ne se sont pas limitées aux démocrates, mais ont également émané de certains républicains.

Le député républicain de New York, Mike Lawler, a estimé que « l’arrêt du soutien à l’Ukraine mettrait en danger la stabilité de l’Europe et du monde libre. »

Dans un message sur la plateforme X ce mardi, il a insisté sur la nécessité pour l’administration américaine d’être réaliste et de protéger les intérêts américains à l’étranger.

Le député républicain du Nebraska, Don Bacon, a également affirmé que les États-Unis devaient soutenir de manière indéfectible la partie « juste et vertueuse », en référence à Kiev.

Dans une interview télévisée partagée sur X, Bacon a déploré que « l’Iran, la Corée du Nord et la Chine ne suspendent pas temporairement leur soutien militaire et économique à Moscou. »

Il a ajouté : « Il y a une démocratie et une dictature, un pays qui veut faire partie de l’Occident et un autre qui le déteste », visant implicitement la Russie. « Nous devons être sans ambiguïté du bon côté. »

« Un acte dangereux et honteux »

La sénatrice américaine Jeanne Shaheen, membre influente de la commission des relations étrangères du Sénat, a vivement critiqué cette décision qu’elle a qualifiée d' »acte de représailles ». Elle a déclaré : « Geler l’aide militaire à l’Ukraine est un acte dangereux et honteux. »

Elle a accusé Trump d’ouvrir grand la porte au président russe Vladimir Poutine pour intensifier son agression brutale contre les Ukrainiens.

Shaheen a également mis en garde contre les conséquences désastreuses de cette décision et a exhorté l’administration à se souvenir que « les valeurs de l’Amérique résident dans le monde libre, et non chez les despotes et dictateurs meurtriers. »

Une menace pour la capacité de Kiev

D’autres responsables de l’administration américaine ont estimé que la suspension de l’aide militaire à l’Ukraine annoncée par Washington compromettrait la capacité de Kiev à combattre les forces russes à un moment critique, selon le Wall Street Journal ce mardi.

Le journal a également cité Mark Cancian, colonel retraité des Marines et expert au Centre d’études stratégiques et internationales, qui a déclaré que l’Ukraine « ne capitulera pas demain ou la semaine prochaine, mais perdra progressivement sa capacité militaire et, à un certain moment, sera confrontée à la défaite. »

Un autre haut responsable de l’administration Trump a déclaré à Fox News que l’aide militaire à l’Ukraine resterait suspendue jusqu’à ce que les dirigeants ukrainiens démontrent leur engagement à négocier la paix de bonne foi.

Il a précisé que « ce n’est pas une cessation définitive des aides, mais une suspension temporaire. »

Une décision imprudente

Le député démocrate Brendan Boyle, coprésident du groupe de l’Union européenne au Congrès, a qualifié la suspension de l’aide militaire de « décision imprudente constituant une menace directe pour notre sécurité nationale ».

Dans une déclaration relayée par Associated Press, Boyle a rappelé que « le Congrès avait approuvé cette aide sur une base bipartisane, reconnaissant à la fois du côté républicain et démocrate que soutenir l’Ukraine était essentiel pour contrer l’agression de Poutine. »

Il a ajouté : « Cependant, Trump, qui a maintes fois loué Poutine et sapé nos alliés, joue maintenant à des jeux politiques dangereux. »

Le député démocrate Dan Goldman a quant à lui qualifié la suspension de l’aide militaire de « nouvelle tentative de chantage » à l’encontre de Zelensky.

Mise en garde contre un conflit prolongé

Cette décision a suscité la colère des partisans de Kiev, qui ont averti que la suspension des aides prolongerait la guerre au lieu d’accélérer le processus de paix.

Mykola Morskykh, directeur du plaidoyer à l’organisation Razom pour l’Ukraine, a déclaré au Wall Street Journal : « La suspension de l’aide militaire à Kiev nuit considérablement aux États-Unis et récompense leurs adversaires. »

Il a ajouté : « Je peux entendre les bouchons de champagne sauter à Moscou, Pékin et Téhéran. »

Le ministre délégué français chargé des Affaires européennes, Benjamin Haddad, a également réagi, estimant que « le gel de l’aide américaine à Kiev nous éloigne encore plus de la paix. »

À l’inverse, la députée républicaine de l’Illinois, Mary Miller, a soutenu la décision de Trump. Sur X, elle a déclaré : « Si Zelensky veut poursuivre une guerre sans fin, qu’il le fasse seul. Les États-Unis ne participeront plus à ce conflit qui a coûté la vie à des milliers de personnes. » Elle a ajouté que le moment était venu d’instaurer la paix.

Première réaction ukrainienne

La première réaction officielle ukrainienne est venue du Parlement, qui a accusé Trump de « pousser Kiev à la reddition en suspendant l’aide militaire », qualifiant la décision de « très préoccupante ».

Le ministère polonais de la Défense a également jugé cette décision américaine « très mauvaise ».