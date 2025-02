Les contenants alimentaires en plastique pourraient augmenter le risque de développer une insuffisance cardiaque

Une étude récente a révélé que les boîtes en plastique, couramment utilisées pour les repas préparés, pourraient considérablement accroître le risque d’insuffisance cardiaque congestive. Cette recherche vient appuyer les preuves croissantes des risques pour la santé associés aux produits chimiques contenus dans les plastiques. Selon le *Guardian*, l’étude a suivi une approche en deux étapes. Dans un premier temps, les chercheurs ont étudié les habitudes alimentaires de plus de 3 000 personnes en Chine, qui consommaient des repas stockés dans des contenants en plastique, ainsi que leur risque de maladies cardiaques. Ensuite, ils ont exposé un groupe de souris à de l’eau bouillie stockée dans des contenants en plastique. L’équipe a précisé que l’eau avait été placée dans les boîtes pendant une minute, cinq minutes ou quinze minutes, car les produits chimiques présents dans les plastiques migrent à des taux plus élevés lorsqu’ils sont en contact avec des liquides chauds. Les chercheurs ont constaté : « Nos résultats montrent qu’une exposition répétée aux plastiques est fortement liée à un risque accru d’insuffisance cardiaque congestive. » Les plastiques peuvent contenir divers produits chimiques, dont des substances comme les PFAS, connues pour être dangereuses pour la santé, en raison de risques comme le cancer, ainsi que des maladies du foie, des reins et de la glande thyroïde. Bien que l’étude n’ait pas examiné les types spécifiques de produits chimiques présents dans les boîtes alimentaires en plastique, elle a relevé un lien entre ces contenants et les maladies cardiaques. Les chercheurs ont suggéré que cela pourrait être lié au microbiome intestinal. Après avoir donné aux souris de l’eau contaminée par des plastiques pendant plusieurs mois, les scientifiques ont étudié les métabolites et le microbiome intestinal des souris. Ils ont observé des changements significatifs. Ils ont précisé dans leur étude : « Le plastique a modifié l’environnement intestinal des souris, affectant la composition de leur microbiote, en particulier les bactéries liées à l’inflammation et au stress oxydatif, des facteurs influençant la santé cardiaque. » En examinant les tissus cardiaques des souris, ils ont également observé des dommages. Les chercheurs recommandent d’éviter la consommation d’aliments stockés dans des contenants en plastique et de ne pas utiliser d’ustensiles en plastique pour cuisiner à la maison