Le changement climatique fait grimper le prix du café de 40%

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a annoncé vendredi que les prix mondiaux du café ont atteint leur niveau le plus élevé en plusieurs années en 2024, avec une augmentation de 38,8 % par rapport à la moyenne de l’année précédente, principalement en raison des mauvaises conditions climatiques affectant les principaux pays producteurs.



Selon une note de la FAO sur les tendances du marché mondial du café, consultée par le « Middle East », en décembre 2024, le prix du café « Arabica », un café de haute qualité et préféré sur le marché du café torréfié et moulu, a augmenté de 58 % par rapport à l’année précédente, tandis que le prix du café « Robusta », utilisé principalement pour le café instantané et les mélanges, a augmenté de 70 % en termes réels. Cela indique un rapprochement des prix entre les deux types pour la première fois depuis le milieu des années 90.



La FAO a indiqué que les prix d’exportation du café pourraient encore augmenter en 2025 si les principales régions de culture du café connaissent une baisse importante de l’offre.



Les principaux facteurs expliquant la récente hausse des prix sont la limitation des exportations du Vietnam, la baisse de la production en Indonésie et les mauvaises conditions climatiques affectant la production de café au Brésil.



Au Vietnam, la sécheresse prolongée a entraîné une baisse de la production de café de 20 % pour la saison 2023-2024, avec une baisse des exportations de 10 % pour la deuxième année consécutive. De même, en Indonésie, la production de café pour la saison 2023-2024 a chuté de 16,5 % par rapport à l’année précédente, en raison des fortes pluies d’avril et de mai 2023 qui ont endommagé les grains de café ; les exportations ont baissé de 23 %.



Au Brésil, les conditions climatiques sèches et chaudes ont entraîné des révisions successives à la baisse des prévisions de production de la saison précédente, les estimations officielles étant passées d’une augmentation attendue de 5,5 % à une baisse de 1,6 %.



Il a également été constaté que l’augmentation des coûts d’expédition est l’un des facteurs contribuant à la hausse des prix mondiaux du café.



Les données préliminaires indiquent qu’en décembre 2024, la hausse des prix mondiaux a conduit à une augmentation des prix du café de 6,6 % aux États-Unis et de 3,75 % dans l’Union européenne, par rapport à la même période de 2023.



Bobker Ben Belhassen, directeur du département des marchés et du commerce de la FAO, a déclaré : « La hausse des prix devrait stimuler les investissements dans la technologie, la recherche et le développement dans le secteur du café, qui dépend fortement des petits producteurs, pour renforcer la capacité d’adaptation au changement climatique », ajoutant que le changement climatique affecte la production de café à long terme.



La FAO soutient de nombreux pays producteurs de café pour aider les agriculteurs à adopter des technologies résistantes au changement climatique, contribuant également à restaurer la biodiversité perdue.



La FAO met en lumière l’importance de la transparence du marché et encourage la coopération entre tous les acteurs de la chaîne de valeur pour soutenir une croissance durable du secteur mondial du café, tout en protégeant les moyens de subsistance de millions de petits producteurs dans le monde.



Il convient de noter que le Brésil et le Vietnam représentent ensemble environ 50 % de la production mondiale de café. Les petits producteurs jouent un rôle vital dans l’industrie du café, représentant 80 % de la production mondiale. La valeur du commerce mondial du café est estimée à plus de 25 milliards de dollars par an, tandis que l’industrie mondiale du café génère des revenus annuels de plus de 200 milliards de dollars.