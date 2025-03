« Les chants insultants n’ont pas leur place dans notre enceinte » : Paris appelle au calme pour le classique PSG-OM de dimanche

Mieux vaut prévenir que guérir. Le Paris Saint-Germain se sait dans le viseur des autorités concernant d’éventuels problèmes liés à PSG-OM, dimanche soir, en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

Le club vient d’adresser un mail à ses supporters et devance de futures éventuelles sanctions. La venue de l’OM au Parc des Princes dimanche soir inquiète… Ce vendredi matin, dans le journal L’Equipe, un salarié du Paris-SG annonce une chaude soirée pour Adrien Rabiot, coupable de « haute trahison » en signant chez l’ennemi en septembre : « Les supporters attendent depuis un moment l’occasion de l’accueillir à leur manière. Et on sait aussi que sa mère sera une cible.«

Il en vient même à envisager « le pire » : « un arrêt complet de la rencontre. À défaut, on prévoit au moins une petite interruption« .

Désormais, en cas d’insultes homophobes ou de chants insultants, les arbitres sont en effet autorisés à stopper temporairement ou définitivement une rencontre de football professionnel. Si cela devait arriver dimanche soir, cela serait tout de même une nouvelle mauvaise publicité pour le championnat de France…

Pour prévenir cela, Paris a donc pris les devants. Par mail.

« Vous le savez, dimanche est un jour spécial qui verra notre équipe affronter chez elle, chez nous, chez vous, l’Olympique de Marseille.

Nous le savons tous, ce match déchaîne les passions et nos supporters joueront pleinement leur rôle pour pousser l’équipe Rouge & Bleu vers les sommets. Mais cette énergie et cette rage de vaincre ne peuvent se transformer en haine depuis les tribunes.

Parce que le Paris Saint-Germain est une grande famille et vise l’excellence collective, sur et en dehors du terrain, nous invitons tous nos supporters à faire vibrer le Parc avec ferveur, dans l’unique but de soutenir notre équipe. Les chants insultants et discriminants n’ont pas leur place dans notre enceinte.

Le respect est une des valeurs clés de notre Club.

Le Parc est un lieu de rassemblement ouvert a tous les passionnés de football. Contre l’homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination, nous formons une seule et même équipe.

Vous comptez sur votre équipe, le Paris Saint-Germain compte sur vous. »