Les cascadeurs auront enfin leur Oscar lors de la 100e cérémonie en 2028

L’Académie des Oscars a annoncé l’ajout d’une nouvelle catégorie dédiée à la « conception de cascades ». Ce prix longtemps réclamé par les professionnels du secteur sera attribué pour la première fois en 2028, lors d’une édition symbolique marquant le centenaire de la prestigieuse cérémonie.

Une reconnaissance historique pour les professionnels de l’ombre

C’est un changement attendu depuis des décennies par le monde du cinéma. Dans un communiqué publié le 10 avril, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a officialisé la création d’un Oscar consacré aux performances de cascades, spécifiquement à leur conception. Cette catégorie inédite honorera le travail des artistes qui conçoivent et exécutent les scènes d’action les plus périlleuses du grand écran. Les films sortis à partir de 2027 seront les premiers à pouvoir concourir pour ce trophée.

L’annonce a été saluée comme un tournant pour ces professionnels souvent invisibles, dont les exploits physiques sont essentiels au spectacle cinématographique. « Depuis les premiers jours du cinéma, la conception de cascades fait partie intégrante de la réalisation des films », ont déclaré Bill Kramer, directeur général de l’Académie, et sa présidente Janet Yang, cités dans le communiqué.

Une demande ancienne enfin entendue

Alors que les Oscars récompensent depuis longtemps le maquillage, les effets visuels ou le son, les cascadeurs restaient jusqu’à présent exclus du palmarès. Pourtant, leur contribution n’est pas moindre, comme l’a récemment souligné Drew Pearce, scénariste du film The Fall Guy (2024), consacré à l’univers des doublures d’action : « Un cascadeur risque sa vie tous les jours sur un plateau, et ce n’est pas une métaphore. »

Jusqu’ici, seuls des événements comme les SAG Awards, organisés par le syndicat des acteurs, mettaient à l’honneur ces artistes de l’ombre. L’introduction de cette nouvelle catégorie suit celle du prix des directeurs de casting, dont la première statuette sera décernée en 2026. Il s’agit des premières nouvelles récompenses introduites aux Oscars depuis 2001, année de la création du prix du meilleur film d’animation.