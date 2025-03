Les Bleuets s’amusent face à la Slovaquie: Kalimuendo marque un but qui transperce les filets !

Après le grand spectacle du match amical face à l’Angleterre (5-3), vendredi, l’équipe de France espoirs de Gérald Baticle a remis ça ce lundi soir en Slovaquie. L’hôte du prochain Euro n’a finalement pas existé face à la pression française.

Le sélectionneur avait aligné une équipe remaniée par rapport à celle alignée il y a 3 jours pour le choc face aux Anglais. Exit les artistes Rayan Cherki, Hugo Ekitike ou Maghnes Akliouche du 11 de départ. Mais une bonne dose de talent restait présente sur la pelouse du stade Antona-Malatinského, à 50 km de Bratislava (Slovaquie). Les Bleuets n’ont pas fait de détails : 0-4, doublé de Mathys Tel, doublé d’Arnaud Kalimuendo.

Ce dernier s’est justement fait remarquer sur le quatrième but. À l’affût dans la surface, il se jette et clôt la marque à la 68e. Sauf que le ballon a transpercé les filets ! Le cuir sort donc du but… Difficile de savoir si le ballon est bel et bien rentré depuis son écran de télévision.

« Kalimuendo ! Juste à côté« , s’emporte le commentateur de La Chaîne L’Equipe, depuis Paris… Pas du tout. L’attaquant rennais a bien battu le gardien adverse. C’est en voyant les joueurs fêter le but et en visionnant le ralenti que les commentateurs se rendent compte de leur erreur. « Mais le ballon est rentré et il est resorti ! On a cru que ce n’était pas cadré… Une petite illusion.«