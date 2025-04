Les antidépresseurs augmentent le risque de décès par crise cardiaque

Une étude européenne a révélé que la prise de médicaments antidépresseurs augmente le risque de mort subite causée par une crise cardiaque.

L’étude, présentée lors du congrès de la Société européenne de cardiologie la semaine dernière, confirme que les personnes prenant des antidépresseurs sont plus susceptibles de décéder subitement en raison de maladies cardiaques. Le risque de décès augmente avec la durée de la prise de ces médicaments.

Jasmin Mukanovic, responsable de l’étude et chercheuse au centre de cardiologie du Rigshospitalet à Copenhague (Danemark), explique : « La durée de la prise des antidépresseurs est liée à une augmentation du risque de mort subite due à une crise cardiaque.»

Dans des déclarations relayées par le site spécialisé en recherche médicale HealthDay, elle précise : « Prendre des antidépresseurs pendant six ans ou plus augmente davantage le risque de décès par crise cardiaque, comparé à ceux qui les prennent pendant une période de un à cinq ans, et surtout en comparaison avec ceux qui ne prennent pas du tout d’antidépresseurs.»

Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont examiné les cas de décès survenus parmi les adultes au Danemark au cours de l’année 2010, en se concentrant sur les personnes sous traitement antidépresseur et celles décédées subitement à la suite d’une crise cardiaque.

L’équipe de recherche a confirmé que les personnes ayant pris des antidépresseurs pendant une période de un à cinq ans présentent un risque accru de mort subite par crise cardiaque de 56 %. Ce risque double chez ceux qui prennent ces médicaments depuis plus de six ans.

Les chercheurs ont également noté que le risque de décès soudain lié à la prise d’antidépresseurs est plus élevé chez les jeunes que chez les personnes âgées.