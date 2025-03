Les adversaires des Bleus pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026 sont connus

Vainqueur de la Croatie dimanche soir en quart de finale de Ligue des Nations après une séance de tirs au but épique, l’équipe de France de football connaît désormais ses adversaires dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026, aux Etats-Unis, Canada et Mexique.

Après cette brillante remontée, dimanche au Stade de France face à la Croatie (2-0), les Bleus affronteront des adversaires d’un calibre bien inférieur à partir de septembre 2025. Un bon souvenir, l’Ukraine, leur fera face. Mais aussi deux nations de standing encore inférieur, l’Islande et l’Azerbaïdjan.

À noter que la situation géopolitique de l’Azerbaïdjan, Etat totalitaire en conflit ouvert avec la France, notamment à cause de l’oppression envers l’Arménie, devrait amener le débat sportif sur la place politique…

En attendant, les Bleus ont rendez-vous avec l’Espagne pour les demi-finales de la Ligue des Nations en juin. L’autre demi-finale verra l’Allemagne affronter le Portugal.