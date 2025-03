SANTÉ – Les actions essentielles dans le mode de vie retardent les signes du vieillissement

Aujourd’hui, l’attention se porte sur la gérontologie et sur ce qu’elle peut accomplir pour contrer les signes du vieillissement, non seulement au niveau de l’apparence extérieure, mais aussi sur le plan de la santé. Toutes les études et recherches menées dans ce domaine semblent prometteuses, et de nombreux progrès devraient être réalisés dans un avenir proche. C’est ce qui a été mis en avant lors du Sommet mondial sur la prolongation de la vie en bonne santé 2025 à Riyad, organisé par la Fondation Hevolution, qui se consacre à l’extension de la durée de vie en bonne santé en finançant des bourses et des investissements pour encourager l’innovation et les recherches indépendantes. À cet égard, le directeur exécutif des sciences de la fondation, le Dr Khaldoun Al-Rumaih, a souligné l’importance du rôle du mode de vie dans la prolongation de la vie en bonne santé, tout en mentionnant qu’il peut également être mis à profit pour améliorer la qualité de vie.

Ces dernières années, des études ont prouvé que le mode de vie joue un rôle clé dans le retard des signes du vieillissement et la prolongation de la vie en bonne santé. Quels sont les conseils essentiels à suivre pour y parvenir ?

Il ne fait aucun doute que l’amélioration du mode de vie joue un rôle dans l’allongement de la vie en bonne santé, mais l’essentiel est de comprendre comment et pourquoi ces facteurs influencent le vieillissement d’un point de vue scientifique. Nous avons besoin de recherches approfondies sur les mécanismes biologiques qui rendent la nutrition, l’exercice, le sommeil et la gestion du stress des facteurs efficaces pour améliorer la santé. De plus, il ne suffit pas de compter sur le mode de vie, il est également nécessaire de développer des traitements médicaux spécialisés visant les différentes pathologies de manière scientifique. C’est pourquoi Hevolution soutient les recherches qui allient prévention par le mode de vie et interventions thérapeutiques efficaces, afin de proposer des solutions complètes pour prolonger la vie en bonne santé. Nous encourageons ce domaine en offrant des partenariats stratégiques, des bourses d’études, des financements pour la recherche et des investissements pour soutenir l’innovation et accélérer l’accès aux traitements efficaces pour tous. Les domaines clés sur lesquels nous nous concentrons sont les suivants :

Augmenter le nombre de traitements sûrs et efficaces qui arrivent sur le marché.

Développer des traitements personnalisés visant les pathologies liées à l’âge sur la base des recherches scientifiques les plus récentes.

Fournir les financements et le soutien nécessaires aux chercheurs et aux start-ups pour stimuler l’innovation dans ce domaine.

Peu de gens font la différence entre l’âge chronologique et l’âge biologique. Qu’est-ce qui les distingue ?

La différence entre l’âge chronologique (les années que nous vivons) et l’âge biologique (l’état réel de nos corps au niveau cellulaire) est essentielle dans les recherches sur la longévité en bonne santé. L’âge biologique est influencé par des facteurs tels que le mode de vie, la nutrition et l’environnement, ce qui signifie que deux personnes du même âge chronologique peuvent être totalement différentes en termes de santé et de bien-être. Les statistiques montrent qu’entre 2000 et 2019, l’espérance de vie des personnes de plus de 60 ans a augmenté de 2,3 ans, tandis que l’espérance de vie en bonne santé a diminué de 6 mois. Le vieillissement est le principal facteur de risque de nombreuses maladies chroniques telles que la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiaques et le diabète. Chez Hevolution, nous nous concentrons sur le soutien aux recherches pour comprendre les biomarqueurs du vieillissement et développer des solutions efficaces pour améliorer l’âge biologique des individus.

Le Sommet mondial pour la prolongation de la vie en bonne santé met en lumière des traitements spécifiques pour prolonger la vie. Que pouvez-vous nous en dire ? Et comment une personne peut-elle réellement compter sur des traitements contribuant à allonger sa vie ?

Le Sommet mondial pour la prolongation de la vie en bonne santé 2025 a été une plateforme de premier plan, rassemblant les principaux experts, chercheurs et entrepreneurs dans le domaine du vieillissement en bonne santé sous le slogan « Façonner l’avenir de la santé ». Le sommet s’est concentré sur l’autonomisation de la recherche, l’encouragement de l’innovation et la promotion de la coopération internationale dans le but de produire un impact tangible dans le domaine de la prolongation de la vie en bonne santé.

Parmi les principaux axes du sommet de cette année :

Les progrès dans la compréhension de la biologie du vieillissement : présentation des dernières recherches sur les causes profondes du vieillissement et de son impact sur la santé.

Les technologies modernes et l’intelligence artificielle : discussion sur la façon dont l’intelligence artificielle et la biotechnologie peuvent accélérer le développement de traitements innovants.

Les interventions thérapeutiques prometteuses : mettre en lumière les médicaments et traitements nouveaux soutenus par des preuves scientifiques pour promouvoir la santé en vieillissant.

L’investissement dans les sciences du vieillissement : renforcer les partenariats entre scientifiques et investisseurs pour stimuler le développement de solutions thérapeutiques.

La vision de l’Arabie saoudite et son rôle de leader : souligner l’engagement de l’Arabie saoudite à mener les efforts mondiaux dans ce domaine, à travers Hevolution, qui est devenu le plus grand bailleur de fonds mondial pour la recherche sur la longévité en bonne santé.

Les alternatives naturelles peuvent-elles jouer un rôle essentiel dans la prolongation de la vie humaine ou la science ne reconnaît-elle pas leur importance ?

Il y a un intérêt scientifique croissant pour les composés naturels et leur impact potentiel sur la longévité en bonne santé, mais leur efficacité doit être confirmée par la recherche scientifique avant d’être considérée comme fiable. Chez Hevolution, nous soutenons l’étude des traitements naturels, mais nous privilégions les interventions scientifiquement prouvées pour garantir leur efficacité et leur sécurité avant de les promouvoir.

Certains centenaires ne suivent pas un mode de vie sain, comment la science explique-t-elle cela ?

Cela est connu, selon Al-Rumaih, sous le nom de « paradoxe des centenaires », où l’on trouve que certaines personnes vivent longtemps malgré des habitudes de vie peu saines. Les recherches montrent que les facteurs génétiques jouent un rôle majeur dans la longévité, mais ce n’est pas le seul facteur. En réalité, la plupart des individus ne peuvent pas se fier uniquement à leurs gènes pour allonger leur vie ; il est essentiel de se concentrer sur l’adoption d’un mode de vie sain.