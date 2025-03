Les cinq meilleures sortes de thé pour améliorer la glycémie

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, beaucoup savourent des douceurs sucrées comme les gâteaux traditionnels. Or, la consommation de ces friandises entraîne naturellement une élévation du taux de sucre dans le sang.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe plusieurs boissons bénéfiques pour réguler la glycémie, notamment… le thé !

Selon le site Eating Well, le thé est l’une des boissons sans sucre les plus populaires au monde — c’est même la deuxième boisson la plus consommée après l’eau.

Il offre de nombreux bienfaits pour la santé, dont l’amélioration de la glycémie, comme le détaillent les types suivants :

Thé vert

Le thé vert est connu pour ses multiples vertus, notamment sur la régulation du taux de sucre dans le sang.

Des recherches ont montré qu’il peut aider à réduire la glycémie et à améliorer la sensibilité à l’insuline chez les personnes atteintes de diabète.

La nutritionniste Kimberly Rose-Francis, basée en Floride, explique que l’intestin abrite des trillions de microbes influençant la glycémie, et qu’un déséquilibre de ce microbiote peut entraîner une mauvaise tolérance au glucose et une résistance à l’insuline.

Elle ajoute que le thé vert est riche en polyphénols, des composés végétaux associés à une meilleure santé intestinale.

Thé noir

Le thé noir contribue également à la régulation de la glycémie.

Des études indiquent qu’il peut aider à métaboliser le glucose et à améliorer la réponse de l’organisme à l’insuline.

De plus, les polyphénols présents en grande quantité dans le thé noir ralentissent la digestion et l’absorption des sucres, ce qui peut prévenir la prise de poids, un facteur de risque majeur du diabète de type 2.

Thé au gingembre

Kimberly Rose-Francis rappelle que le gingembre est bien connu pour soulager les nausées, mais qu’il peut aussi aider à stabiliser la glycémie lorsqu’il est infusé en tisane.

Le gingembre contient près de 40 composés antioxydants, utiles contre l’inflammation chronique, et pouvant favoriser un meilleur équilibre du sucre sanguin à long terme.

Thé à la cannelle

La cannelle n’est pas qu’une épice pour les pâtisseries : elle peut aussi être utilisée pour préparer une tisane délicieuse et bénéfique.

Selon Vandana Sheth, diététicienne et membre de l’Académie américaine de nutrition et de diabète, la cannelle pourrait améliorer la fonction de l’insuline et soutenir un taux de sucre sanguin plus stable.

Elle précise que la tisane à la cannelle a une douceur naturelle, sans nécessiter l’ajout de sucre — un atout pour les personnes atteintes de diabète.

Comme le gingembre, la cannelle est riche en antioxydants qui aident à combattre l’inflammation chronique, un facteur qui complique la régulation de la glycémie. Plusieurs études ont montré que la cannelle pouvait faire baisser le taux de sucre dans le sang, chez les diabétiques comme chez les non-diabétiques.

Thé au curcuma

Le curcuma est réputé pour ses nombreux bienfaits : amélioration de la mémoire, réduction des maladies cardiovasculaires… et régulation de la glycémie.

Il contient un composé actif, la curcumine, aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.

Puisque l’inflammation chronique et l’hypertension sont intimement liées à la glycémie, la curcumine aide à équilibrer le taux de sucre par son action apaisante sur l’organisme.

Un rappel important :

La consommation excessive de sucreries entraîne une élévation du taux de sucre dans le sang, ce qui peut conduire au diabète, une maladie endocrinienne courante.

Le diabète survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d’insuline ou lorsque les cellules ne répondent plus efficacement à cette hormone — une affection chronique qui peut mettre la vie en danger.