Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il voulait acheter l’île du Groenland, territoire danois, évoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale comme principal motif derrière cette expansion. En plus de sa situation stratégique, les observateurs soulignent également que le Groenland est connu pour la richesse de ses éléments rares.



Les données de l’US Geological Survey montrent que le Groenland possède les huitièmes plus grandes réserves mondiales de terres rares, environ 1,5 million de tonnes, ce qui est proche des réserves connues des États-Unis (1,9 million de tonnes).



Trump cherche également à s’emparer de 50 % des minéraux rares en Ukraine. Les événements montrent qu’il les désire plus que d’arrêter la guerre russe qui dure depuis trois ans, et que cet accord est désormais une condition principale pour obtenir le soutien de Washington.



Selon le magazine Forbes, le ministère de la Protection de l’environnement et des ressources naturelles de l’Ukraine affirme qu’il détient des réserves de graphite et de lithium, ce qui lui permet de se classer premier en Europe, et ajoute que ses réserves de graphite représentent 6 % des réserves mondiales totales.



L’Ukraine déclare aussi posséder les plus grandes réserves de titane en Europe, soulignant qu’elle « est capable de satisfaire la demande américaine et de l’Union européenne en titane métallique pendant 25 ans ».



L’Ukraine affirme également qu’elle détient les plus grandes réserves d’uranium en Europe et que ses réserves de béryllium « peuvent couvrir la production mondiale pendant 40 ans ».



Cependant, il n’existe aucune source neutre et fiable pour confirmer ces informations revendiquées par l’Ukraine. Toutes les sources, y compris la BBC, Forbes, Reuters et Fortune, s’appuient sur des estimations ukrainiennes, sachant que Trump ne veut pas seulement des minéraux rares dans son accord, mais aussi 50 % des ressources naturelles de l’Ukraine, comprenant le pétrole et le gaz, en plus des réserves minières du pays, selon Forbes. Cela malgré le fait que la Russie ait occupé environ la moitié des gisements de terres rares en Ukraine, selon le président Zelensky, comme l’a rapporté Reuters.



Taille du marché mondial des terres rares



La taille du marché mondial des terres rares a atteint 12,4 milliards de dollars en 2024, et on prévoit qu’il atteindra 37,1 milliards de dollars d’ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé de 12,8 % entre 2025 et 2033, selon le groupe « IMARC ».



« IMARC » est une société de conseil en gestion mondiale opérant dans plus de 100 pays, avec des bureaux principaux à New York et à Londres.



Types de minéraux rares et leurs utilisations industrielles



Les minéraux rares, ou éléments rares, ou terres rares, sont des termes courants pour désigner la même chose. Le nom le plus courant est « minéraux rares », mais la désignation correcte est « éléments des terres rares » (rare earth elements), car ils forment des éléments chimiques du tableau périodique (Periodic Table) qui contient 118 éléments.



Ces éléments ou minéraux ne sont pas vraiment rares, ils sont présents en abondance dans la croûte terrestre et les dépôts géologiques, mais ils sont souvent répartis et dispersés, pas concentrés en un seul endroit, et peuvent être mélangés à d’autres composants et minéraux. Cela les rend difficiles à extraire et nécessite un processus de séparation plus complexe et coûteux.