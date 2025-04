SANTÉ – Les dix meilleures collations pour un vieillissement sain et la prévention du déclin cognitif

Nous souhaitons tous préserver notre santé et notre énergie aussi longtemps que possible, et l’une des façons de lutter contre le vieillissement est de manger des aliments qui soutiennent la santé au niveau cellulaire.

Le vieillissement se manifeste de différentes manières, allant du durcissement de nos articulations à des problèmes plus graves, comme la démence. Deux processus sont étudiés pour leur rôle dans le vieillissement : le vieillissement cellulaire et les dommages aux télomères de l’ADN.

Lors du vieillissement cellulaire, la cellule cesse de se diviser normalement, produisant des substances chimiques inflammatoires qui peuvent endommager les cellules environnantes. Les télomères, qui sont de petites capuchons à l’extrémité de l’ADN, s’usent et raccourcissent avec l’âge, ce qui est lié à la détérioration de la santé. Ces deux processus sont influencés par le mode de vie, et ils peuvent être atténués par de bonnes choix alimentaires.

Voici les meilleures collations pour ralentir le vieillissement, selon quatre experts en nutrition :

Légumes crus

Ryan Sarazin, nutritionniste certifiée, cheffe et conseillère en nutrition, souligne que d’autres facteurs de mode de vie, en plus du régime alimentaire, contribuent à un vieillissement sain, comme l’exercice, un sommeil suffisant, la réduction de la consommation d’alcool et la gestion du stress. En ce qui concerne les collations, elle recommande les légumes crus. Elle explique : « Rappelez-vous, il n’y a pas de collation magique anti-âge, mais manger des aliments complets comme des légumes colorés, riches en fibres et en antioxydants, peut aider. » Les études montrent que les nutriments des légumes préviennent le vieillissement cellulaire.

Œufs durs

Sarazin est une grande fan des œufs riches en nutriments, qui sont une excellente source de protéines, de vitamines et de composés protecteurs pour les yeux, ce qui a un impact positif sur la santé avec l’âge. Elle ajoute : « Les œufs durs sont une option simple, nutritive et délicieuse. » Les œufs sont riches en lutéine, qui protège la vue, ainsi qu’en choline, acides gras oméga-3 et protéines.

Chocolat noir

Selon la nutritionniste Barbara Roes, « Le chocolat noir est un aliment délicieux et anti-âge grâce à ses antioxydants, flavonoïdes et autres composés bioactifs naturellement présents dans les plantes. » De plus, il a été prouvé que les flavanols du cacao ralentissent le développement de la démence et protègent les fonctions cérébrales. Elle recommande de choisir du chocolat noir contenant au moins 70 % de cacao et de penser à des produits qui contiennent d’autres ingrédients d’origine végétale.

Céréales complètes

Choisir des collations à base de céréales complètes, comme des barres granola à faible teneur en sucre ou du pop-corn, est une excellente façon de se protéger contre le vieillissement. Roes explique : « Les collations à base de céréales complètes sont essentielles pour une vie longue et saine. Les céréales complètes sont une source de fibres, de vitamines B et de minéraux, tous contribuant à augmenter la longévité. »

Yaourt

Les études montrent que la consommation de bactéries vivantes est liée à une meilleure fonction cognitive. Roes révèle : « Les pots de yaourt sont une manière pratique et économique de tirer parti des nutriments anti-âge puissants, tels que le calcium, la vitamine D, le magnésium, le zinc, les vitamines B et les probiotiques. » Elle ajoute que le yaourt, consommé depuis des milliers d’années, est un élément de base du régime méditerranéen.

Aliments fermentés

La nutritionniste Maya Feller recommande de manger des aliments fermentés comme les cornichons fermentés, la choucroute et le kimchi. Elle explique : « Les aliments fermentés contiennent de la spermidine, qui aide à maintenir l’équilibre de la santé cellulaire. Elle contribue aussi à améliorer la fonction mitochondriale, et des études menées sur des animaux ont montré que la spermidine pourrait jouer un rôle dans la longévité. »

Poissons séchés et fumés

Dans les cultures japonaises, coréennes et d’Asie du Sud-Est, consommer des anchois séchés en collation est une manière courante et délicieuse d’ajouter du calcium et des protéines à l’alimentation. Si vous n’êtes pas habitué à cela, vous pouvez toujours essayer de la viande de poisson séchée ou même ouvrir une boîte de sardines.

Nori

Selon la nutritionniste certifiée Jill Nocino, « Les algues marines nori sont parmi mes collations préférées, faciles à manger et faibles en calories. Les légumes marins sont riches en minéraux importants, notamment l’iode. » Des études montrent que les algues marines possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, et peuvent aider à réguler les voies du vieillissement.

Baies

Nocino explique : « Les baies figurent parmi les aliments qui aident à traiter les inflammations, étant l’une des sources les plus riches en antioxydants. » Les études ont montré qu’elles ont des effets anti-inflammatoires, ce qui aide à protéger vos cellules. Elle précise : « Les gens pensent souvent aux myrtilles, mais toutes les baies, comme les fraises, les canneberges, les framboises et les mûres, sont importantes et doivent être consommées quotidiennement, si possible. »

Noix et graines

Il a été prouvé que les noix et les graines ont un effet considérable sur la santé cellulaire, prévenant le vieillissement cellulaire et protégeant les télomères. Elles sont également riches en acides gras oméga-3, qui ralentissent le déclin cognitif.