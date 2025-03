L’équipe de négociation israélienne sur le cessez-le-feu restera à doha

Le journal Times of Israel a rapporté ce mercredi, citant un responsable, que l’équipe de négociation israélienne participant aux discussions sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza restera à Doha cette nuit.



Une source palestinienne a déclaré à la radio israélienne que les États-Unis cherchent, lors de ces pourparlers, à obtenir un cessez-le-feu de 60 jours en échange de la libération de dix détenus. Selon cette source, les États-Unis pourraient se concentrer uniquement sur la libération des détenus américains si cette proposition échoue. Le journal a indiqué qu’un otage américain, nommé Aidan Alexander, est encore en vie, tandis que quatre autres sont décédés.



Cependant, un responsable israélien a démenti cette information, affirmant que l’équipe de négociation « n’a jamais reçu de proposition prévoyant la libération de dix otages en échange d’un cessez-le-feu de 60 jours ».



Plus tôt dans la journée, le journal Haaretz a rapporté que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait tenu une réunion d’évaluation de la situation sécuritaire avec des ministres et des responsables des institutions de sécurité, parallèlement aux discussions en cours sur le cessez-le-feu dans la capitale qatarie.