L'épuisement professionnel : En quoi ressemble-t-il aux relations toxiques ?

L’épuisement professionnel ressemble beaucoup aux relations toxiques : on peut en sortir accablé par une énergie négative et avoir besoin de beaucoup de temps pour se rétablir, ou bien s’en libérer comme si nous retrouvions une vie qui était sur le point de nous échapper. Ses effets physiques et psychologiques ne sont pas anodins et ne peuvent être ignorés comme une simple crise passagère. Continuer à se forcer sous le poids des responsabilités et l’accumulation des factures peut être dangereux. Dans tous les cas, le négliger peut coûter cher, une première fois à cause de l’épuisement, et une seconde fois à cause des conséquences qu’il engendre.

En 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé l’épuisement professionnel comme un « phénomène professionnel » et non comme un diagnostic médical, selon la classification internationale des maladies (CIM-11). D’un point de vue psychologique, il est défini comme un syndrome résultant d’un stress chronique sur le lieu de travail qui n’a pas été géré avec succès.

Ce phénomène s’est largement répandu ces dernières années. Pour mieux comprendre cette réalité, prenons l’exemple d’une personne qui en a souffert. Il ne s’agit pas d’un simple cas utilisé pour illustrer cet article, mais d’une personne dont l’expérience m’a inspirée. Son parcours n’a pas été facile : « Raed » travaillait avec sincérité et acharnement, mais à un moment donné, il a commencé à ressentir des effets négatifs. Il n’obtenait pas la reconnaissance qu’il méritait et les compliments étaient adressés à d’autres. Peut-être que sa personnalité franche en était la cause, certains pensant qu’il avait une « attitude ». Mais en quoi cela devrait-il compter si la personne remplit toutes ses obligations ? se demandait Raed.

Au cours de notre discussion, nous avons tenté de voir cette crise comme une opportunité de changement. Peut-être que l’erreur venait de Raed sans que nous nous en rendions compte ? Après tout, l’être humain n’est-il pas faillible ? Et puis, les livres de développement personnel et les vidéos de motivation encouragent à transformer les crises en opportunités. Pourquoi ne pas essayer ?

Raed a tenté à plusieurs reprises d’améliorer la situation, mais sans succès. Il a même essayé d’utiliser ChatGPT pour obtenir des conseils, sans plus de résultats. L’environnement était devenu tellement toxique que des signes physiques et psychologiques ont commencé à apparaître, affectant encore plus son travail, jusqu’à ce qu’il atteigne un état d’épuisement professionnel.

La psychologue Elisa Rachdan explique au journal « L’Orient-Le Jour » que l’épuisement professionnel survient lorsqu’un employé subit un stress intense sur de longues périodes. Il perd alors sa passion, comme ce fut le cas pour Raed, son énergie diminue, il devient nerveux, irritable et perd son objectif. D’un point de vue physique, il peut ressentir des tensions musculaires, une fatigue constante, des troubles alimentaires et un besoin d’isolement.

Il est évident que toute personne tente de préserver son emploi, surtout si elle l’aime. Mais l’absence d’un environnement de travail sain et sécurisant peut avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour l’employé, mais aussi pour l’entreprise elle-même.

Heureusement, l’histoire de Raed s’est bien terminée. Il a choisi sa santé mentale plutôt que de continuer à se consumer. En démissionnant, il a senti que les symptômes psychologiques et physiques qu’il subissait s’évanouissaient, comme une bulle éclatante ou un nuage sombre qui se dissipe. Peut-être qu’il n’a jamais compris ce qu’il avait fait de mal, mais la souffrance qu’il a vécue lui a fait réaliser qu’il existait d’autres opportunités qui l’attendaient.