Leonardo DiCaprio en révolutionnaire tourmenté dans Une bataille après l’autre

Premier rôle sous la direction de Paul Thomas Anderson pour Leonardo DiCaprio, Une bataille après l’autre dévoile une bande-annonce aussi explosive qu’énigmatique. Le film, inspiré de Vineland de Thomas Pynchon, sortira en France le 24 septembre.

Un père en quête dans l’Amérique post-hippie

Leonardo DiCaprio incarne Bob Ferguson, un ex-révolutionnaire des années 1970 aux allures débraillées, lancé dans une quête désespérée pour retrouver sa fille disparue. Le film, librement adapté du roman Vineland de Thomas Pynchon, place son intrigue dans une Californie entre désillusions politiques et paranoïa post-contestataire. Dans la bande-annonce dévoilée par Warner Bros., l’acteur hurle “¡Viva la revolución!”, saute d’un pick-up en marche, et traverse fusillades et scènes hallucinées, dans ce qui s’annonce comme un cocktail de satire politique et de thriller existentiel.

Paul Thomas Anderson, maître du récit éclaté (There Will Be Blood, The Master, Licorice Pizza), signe ici son plus gros projet à ce jour avec un budget estimé à plus de 100 millions de dollars. Le film a été tourné en 35 mm sur caméras Vistavision, entre la Californie et le Texas, pour une esthétique vintage haute fidélité. Côté bande-son, Jonny Greenwood, collaborateur fidèle de PTA, livre une partition électrisante aux accents rock psyché.

Un casting foisonnant et une sortie très attendue

Autour de DiCaprio, on retrouve un casting impressionnant : Benicio del Toro dans le rôle du mentor, Regina Hall, Sean Penn, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Shayna McHayle (alias Junglepussy) et Alana Haim, déjà vue dans Licorice Pizza. La dynamique entre DiCaprio et Del Toro promet des étincelles, dans une intrigue volontairement opaque, mais où les thèmes de la paternité, de l’héritage idéologique et du chaos intérieur semblent dominer.

La collaboration entre DiCaprio et Anderson, deux figures majeures du cinéma américain, était très attendue. La rumeur prétend même que PTA aurait apporté sa touche à l’écriture de Killers of the Flower Moon de Scorsese, renforçant leurs liens artistiques. Pour Une bataille après l’autre, Anderson a choisi de ne pas livrer de synopsis officiel, laissant le soin aux images — puissantes et frénétiques — d’installer le mystère.

Attendu aux États-Unis le 26 septembre et en France deux jours plus tôt, le film s’inscrit déjà comme un prétendant sérieux à la saison des prix. Entre portrait d’un homme en déroute et fresque politique déglinguée, Une bataille après l’autre pourrait bien marquer une nouvelle étape dans la carrière de DiCaprio — et dans celle d’Anderson.