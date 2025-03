L’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca suspendu 9 mois !

À peine arrivé, déjà absent pour une longue durée. Suspension inédite pour un coach de Ligue 1. L’entraîneur de l’Olympique lyonnais Paulo Fonseca vient d’écoper ce vendredi soir d’une interdiction de coacher son équipe d’une durée de 9 mois !

Après avoir hurlé son désaccord sur Bastien Millot lors de la victoire de l’OL face à Brest (2-1), le week-end dernier, l’entraîneur portugais avait été coller son visage face à l’arbitre.

Cette suspension va donc durer jusqu’au 30 novembre. Mais ce qui est nouveau, c’est que Paulo Fonseca ne pourra pas non plus accéder au vestiaire de son équipe avant et à la mi-temps des matchs jusqu’au 15 septembre. Une suspension en deux temps, sur le modèle crée par l’UEFA en Coupes d’Europe.