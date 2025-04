Léna Situations installe son pop-up store au cœur de Paris

Ce n’est plus un simple événement, c’est un rendez-vous mode incontournable. Pour son pop-up store de printemps, Léna Mahfouf — alias Léna Situations — frappe un grand coup : du 5 au 27 avril 2025, son Hôtel Mahfouf s’invite dans l’un des temples du shopping parisien, le BHV Marais. Et pour la première fois, le grand magasin ouvre grand ses portes à une marque indépendante en lui laissant carte blanche.

Trois étages, six vitrines, un univers signé Mahfouf

Léna Mahfouf n’en est pas à son premier pop-up, mais ce nouveau projet dépasse tout ce qu’elle avait proposé jusque-là. Baptisé « Le Bazar de l’Hôtel Mahfouf », ce pop-up se déploiera sur trois étages du BHV, avec deux corners mode et accessoires, et même un café « Room Service » pour compléter l’expérience immersive. L’opération, inédite pour le BHV en pleine tourmente financière, marque un tournant. C’est la première fois qu’une créatrice de contenu — et une marque née sur les réseaux — investit l’intégralité de plusieurs vitrines du grand magasin de la rue de Rivoli. Un pari audacieux, et un coup de projecteur bienvenu pour le BHV.

Sur ses réseaux, Léna partage les coulisses de cette aventure, des ouvriers en plein relooking du bâtiment aux croquis de vitrines revisitées. Avec son ton léger et sa capacité à fédérer une communauté fidèle, elle transforme chaque lancement en événement pop-culturel. En pleine crise du retail, Hôtel Mahfouf ne vend pas seulement des vêtements : elle vend une ambiance, une histoire, un style de vie. Et ce printemps, c’est Paris tout entier qui s’en fera la vitrine.