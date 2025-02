L’émissaire américain pour le Moyen-Orient : Le plan de Trump concernant Gaza n’a pas pour but de déplacer les Palestiniens

L’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Whitkoff, a déclaré jeudi que le plan du président Donald Trump pour Gaza ne visait pas à déplacer les Palestiniens et que la discussion sur l’avenir de Gaza s’orientait désormais vers la recherche d’un avenir meilleur pour les Palestiniens, selon l’agence de presse Reuters.



Lors d’un discours lors d’une conférence à Miami, Whitkoff a déclaré : « Lorsque le président parle de cela, il veut inciter tout le monde à réfléchir à ce qui est convaincant et à la meilleure solution pour le peuple palestinien. »



Il a ajouté : « Par exemple, souhaitent-ils vivre dans une maison là-bas, ou préfèrent-ils avoir l’opportunité de déménager dans un endroit meilleur… pour obtenir des emplois, des opportunités de travail et de meilleures perspectives financières ? »



Trump a suscité la stupéfaction lorsqu’il a proposé, il y a deux semaines, un plan visant à placer Gaza sous contrôle américain, à reconstruire les zones détruites et à la transformer en une « Riviera du Moyen-Orient », après le déplacement de ses 2,4 millions d’habitants vers un autre endroit, notamment l’Égypte et la Jordanie, sans prévoir de plan de retour.



Les tentatives de forcer les Palestiniens à quitter la bande de Gaza ravivent en eux le souvenir de la « Nakba » lors de la création de l’État d’Israël en 1948.



Un rapport des Nations Unies, publié mardi, a indiqué que la reconstruction de Gaza nécessiterait plus de 53 milliards de dollars, dont plus de 20 milliards au cours des trois premières années.