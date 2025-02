L’Égypte entre dans le monde des banques numériques en 2025

Les Égyptiens attendent avec impatience le lancement officiel de la première banque numérique égyptienne dans les mois à venir, appelée « ONE Bank », après que des hommes d’affaires influents, dont le milliardaire Naguib Sawiris, ont demandé au gouvernement égyptien de permettre la création de banques numériques. Quelles sont les défis auxquels ces banques sont confrontées et les Égyptiens accepteront-ils d’utiliser la livre numérique ?

La Banque centrale d’Égypte a lancé en juillet 2023 des règles de licence pour les banques numériques, stipulant que le capital social et libéré ne doit pas être inférieur à 2 milliards de livres pour exercer toutes les activités bancaires, à l’exception du financement des grandes entreprises. Toutefois, ces dernières peuvent être financées sous réserve d’augmenter le capital à 4 milliards de livres, et que l’actionnaire majoritaire soit une institution financière ayant une expérience dans des activités similaires, détenant au moins 30 % du capital total.

Le 2 mai 2024, la Banque centrale d’Égypte a accordé une licence préliminaire pour la création de la première banque numérique en Égypte à la société Egypt Digital Innovation sous le nom de « One bank », présidée par l’ingénieur Sherif El-Bahiry. Cette société est une filiale de la Banque Misr, qui en est le principal actionnaire. Le lancement des opérations de « ONE Bank » est prévu pour le dernier trimestre de l’année après la fin de l’audit de diligence raisonnable, l’obtention de l’approbation finale et la licence d’exploitation.

Qu’est-ce que la livre numérique égyptienne ? Amr Wahib, expert des marchés financiers et membre du conseil d’administration de Kaizen Financial Consulting, définit la livre numérique comme une monnaie numérique émise par la Banque centrale d’Égypte, que l’utilisateur peut utiliser dans des portefeuilles financiers électroniques intelligents et diverses applications intelligentes. Il s’agit d’une version numérique de la livre égyptienne papier, soumise aux mêmes politiques monétaires. Son échange devrait avoir lieu via les banques numériques que l’Égypte prévoit de lancer entre 2025 et 2030.

Wahib déclare à « Al-Nahar » : « Jusqu’à présent, le taux d’acceptation est modeste, et il n’y a pas de réponse définitive à ce sujet. Le résultat dépendra de nombreux facteurs, y compris des avancées technologiques, des décisions réglementaires, de l’acceptation générale et des niveaux de culture numérique », ajoutant qu’il s’attend à ce que la situation s’améliore avec l’ouverture prochaine de la première banque numérique en Égypte, sachant que les monnaies numériques gagnent en popularité et en diffusion dans le monde entier.

6 banques numériques sur la liste d’attente La Banque centrale a reçu des propositions de 9 entreprises pour la création de banques numériques, dont deux ont été rejetées et une approbation préliminaire a été donnée à sept autres. À ce jour, la Banque centrale et l’Autorité de surveillance financière étudient les cadres législatifs des transactions bancaires pour les banques numériques.

Wahib explique que les monnaies numériques comme la livre numérique ne sont pas liées aux cryptomonnaies, précisant : « L’Égypte interdit le commerce des cryptomonnaies conformément à l’article 194 de la loi de la Banque centrale égyptienne de 2020, telles que le Bitcoin et l’Ethereum, ainsi que les jetons non fongibles (NFTs) et la finance décentralisée (DeFi) ».

Dans le même contexte, le Dr Abdelwahab Ghoneim, vice-président de l’Union arabe pour l’économie numérique à la Ligue arabe et conseiller à la Cambridge International College britannique, déclare à « Al-Nahar » que l’augmentation du taux d’inclusion financière à 71,6 % est une preuve évidente de l’acceptation par les Égyptiens de l’idée des paiements numériques, ajoutant : « Les grandes fortunes des hommes d’affaires ciblent la création de banques numériques, comme Sawiris et le milliardaire Yassin Mansour, car elles facilitent la gestion de leurs richesses et leur rapportent de lourds profits. »

Défis et régulations Concernant les défis liés à la création de banques numériques en Égypte, Malak Al-Baba, vice-présidente exécutive et directrice générale de Visa en Égypte, déclare à « Al-Nahar » que l’un des principaux défis réside dans « les régulations des services cloud pour les banques numériques. La Banque centrale travaille actuellement sur ces régulations législatives. Lorsqu’un produit financier de Visa entre en Égypte, nous nous assurons qu’il respecte les régulations du marché égyptien. »

Parmi les autres défis, il y a la sécurité des données des clients, la sensibilisation numérique et l’adaptation aux évolutions technologiques, notamment en ce qui concerne la fraude.

Il est à noter que Sawiris a critiqué une des régulations pour la création d’une banque numérique en Égypte, stipulant que l’actionnaire majoritaire doit être une institution financière ayant une expérience préalable dans des activités similaires, détenant au moins 30 % du capital total, en déclarant : « Cette condition est toujours un obstacle à la création d’une banque numérique en Égypte. »

Concernant l’acceptation des banques numériques par les Égyptiens, Al-Baba a déclaré : « Nous attendons la publication des régulations législatives qui devraient être annoncées bientôt. Nous ne pourrons évaluer l’expérience qu’après le lancement officiel de ‘ONE Bank’. Bien sûr, de nouveaux défis et succès surgiront, et il ne fait aucun doute que la Banque centrale et les autorités réglementaires égyptiennes travailleront à éliminer les obstacles dans le cadre des régulations qui régissent les banques numériques en Égypte. » Elle a ajouté que le peuple égyptien s’adapte rapidement aux technologies financières.