L’économie grecque retrouve sa situation normale après 15 ans

Le gouvernement grec de droite a salué samedi la hausse de son note de crédit par l’agence « Moody’s », la dernière grande agence de notation à lever le statut de « haut risque » des obligations souveraines, un statut qui avait débuté il y a 15 ans lors de la grave crise de la dette en Grèce.



Le ministre des Finances, Kostis Hatzidakis, a déclaré : « Cette annulation marque la fin d’un grand cycle pour l’économie grecque et confirme le retour du pays à la normale européenne », qualifiant cette mesure de « succès non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour tous les Grecs ».



Moody’s a annoncé vendredi soir la hausse de la note de crédit de la Grèce à « Baa3 » contre « Ba1 ». L’agence a souligné que la situation des finances publiques « qui s’est améliorée plus rapidement que prévu » a été un facteur clé de sa décision.



L’agence a mis en avant la position politique du gouvernement, les améliorations institutionnelles, ainsi que la stabilité de l’environnement politique, et a précisé qu’elle s’attend à ce que la Grèce « continue de réaliser d’importants excédents primaires, ce qui réduira progressivement le fardeau de sa dette élevée ».



Bien que les agences de notation aient commencé à rétablir la Grèce dans la catégorie des investissements dès la fin de l’année 2023, cette dernière bonne nouvelle a été accueillie avec soulagement par un gouvernement qui avait connu des semaines de grèves et de manifestations liées à sa gestion de la catastrophe ferroviaire meurtrière survenue il y a deux ans.



Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a écrit samedi sur les réseaux sociaux : « La hausse de la note de crédit de la Grèce par Moody’s à ‘Baa3’ représente la dernière étape pour rétablir notre note d’investissement auprès de toutes les principales agences de notation, mettant en lumière les progrès considérables réalisés par la Grèce. »



La Grèce avait été frappée par une crise en 2010, obtenant trois paquets de sauvetage internationaux pour éviter la faillite et réformer ses finances publiques à travers des programmes d’austérité successifs et contraignants imposés par les prêteurs de l’Union européenne et du Fonds monétaire international.



La dette nationale avait atteint un pic en 2020, dépassant 200 % du PIB, mais elle a diminué régulièrement depuis lors et devrait descendre en dessous de 150 % cette année, selon les prévisions de la Banque centrale grecque.