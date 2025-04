LeBron James devient le premier athlète incarné en poupée « Ken », le compagnon de Barbie

La société Mattel, propriétaire de la célèbre poupée Barbie, a annoncé que le basketteur américain LeBron James est le premier sportif à être représenté sous la forme d’une poupée Ken.

Selon CBS News, Mattel a dévoilé les premières images de la poupée, conçue à l’effigie de la légende de la NBA, également connu comme militant, auteur, homme d’affaires et philanthrope.

Barbie a indiqué collaborer avec la LeBron James Family Foundation pour lancer la toute première poupée Ken représentant un athlète professionnel, selon un communiqué de Mattel. L’entreprise a également précisé qu’elle célébrera l’année prochaine le 65e anniversaire de Ken, et que cette poupée inédite de LeBron marque une étape importante dans l’expansion de la gamme des ambassadeurs Ken.

Krista Berger, vice-présidente de Barbie et responsable mondiale des poupées chez Mattel, a déclaré :

« Ken est depuis longtemps le compagnon de Barbie et un soutien fidèle. Nous sommes ravis de proposer une nouvelle version qui rend hommage à la légende LeBron James, en tant que modèle inspirant, véritable icône culturelle, et exemple positif pour la prochaine génération. »

De son côté, LeBron James a expliqué qu’il avait eu la chance, dans son enfance, d’avoir des modèles qui l’ont inspiré et lui ont montré que le travail acharné et la détermination étaient essentiels pour réussir. Il a décrit le lancement de sa poupée Ken comme un honneur.

Il a ajouté :

« C’est une occasion de célébrer le pouvoir des modèles qui insufflent la confiance, nourrissent les rêves et montrent aux enfants qu’ils peuvent eux aussi atteindre la grandeur. »

À l’image du style et de l’apparence de LeBron, la poupée Ken LeBron James est plus grande d’un pouce que les poupées Ken standards, et est présentée dans une boîte plus large. Elle porte une veste de son équipe universitaire, un t-shirt de la LeBron James Family Foundation signé « We Are Family », des baskets Nike, un casque Beats, des lunettes de soleil, une banane, une montre dorée et son bracelet signature « I Promise ».

La poupée sera mise en vente à partir du 14 avril, au prix de 75 dollars.