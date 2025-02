Le Village préféré des Français 2025 : Rochefort-en-Yvelines en lice pour représenter l’Île-de-France

Chaque année, Le Village préféré des Français met en lumière les plus beaux villages de l’Hexagone et d’Outre-mer. Pour cette 14e édition, 14 communes aux patrimoines remarquables ont été sélectionnées et s’affrontent dans une compétition qui passionne les amateurs d’histoire, de culture et de paysages pittoresques. De Saint-Antoine-l’Abbaye en Auvergne-Rhône-Alpes à Grand’Rivière en Martinique, en passant par Clécy en Normandie ou Malestroit en Bretagne, ces villages reflètent la diversité et la richesse du patrimoine français. Le grand gagnant sera désigné cet été lors de l’émission animée par Stéphane Bern sur France 3.

Cette année, un village des Yvelines représente l’Île-de-France dans la compétition : Rochefort-en-Yvelines. Niché au cœur du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, ce village à l’histoire millénaire charme par son patrimoine exceptionnel. Son château médiéval, édifié au XIe siècle par Gui Le Rouge, rappelle son rôle stratégique au Moyen Âge. Au fil des siècles, Rochefort a vu naître plusieurs demeures d’exception, dont le château Louis XIII et le château Porgès, joyau du XIXe siècle. Outre son architecture remarquable, le village séduit par ses ruelles pavées, ses maisons en pierre et ses paysages boisés. Il est aussi un haut lieu du monde équestre, réputé pour ses haras de prestige. Entre histoire, nature et traditions, Rochefort-en-Yvelines incarne parfaitement l’esprit des villages de caractère qui font le charme de la France.

Le suspense reste entier quant au nom du village qui succédera à Collioure, lauréat de l’édition précédente. D’ici là, les votes sont ouverts et chacun peut soutenir son village favori pour l’aider à décrocher le titre de Village préféré des Français 2025.